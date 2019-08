Artikel per E-Mail versenden

Ein Autofahrer aus Pliening hat am Donnerstag einen Unfall verursacht und ist anschließend durchgedreht. Der 29 Jahre alte Mann war in Gelting unterwegs, als er mit seinem Auto auf das Fahrzeug eines vor ihm fahrenden 44-jährigen Erdingers auffuhr. Wie die Polizei Poing mitteilte, kam es im Anschluss an den Unfall zu einer körperliche Auseinandersetzung zwischen den Unfallbeteiligten, wobei beide Personen leicht verletzt wurden.

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher stark betrunken war. Der Messwert ergab 1,1 Promille, zudem gab er an, verschreibungspflichtige Medikamente genommen zu haben. Dabei zeigte sich der Mann nach Angaben der Polizei aggressiv gegenüber den Rettungs- und Einsatzkräften. Er wurde in Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht. Bei den polizeilichen Maßnahmen und der ärztlichen Versorgung im Krankenhaus zeigte er sich weiter aggressiv und leistete massiv Widerstand. Es wurde dabei jedoch kein Polizist verletzt.

Gegen den 29-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss und unter Einnahme berauschender Mittel, vorsätzlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Gegen den anderen Unfallbeteiligten wird ebenfalls wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Im Einsatz waren insgesamt acht Beamte der Polizei Poing, zwei Beamte der Polizeiinspektion München-Au, sowie eine Rettungsdienst-Besatzung.