In Grafing zeichnet sich ab, wie der Marktplatz neu gestaltet werden könnte. Doch das Vorhaben braucht Zeit - denn bei einer wichtigen Voraussetzung kommt etwas in die Quere

Keine Autos mehr auf der Grafinger Marktplatz-Westseite zwischen Raiffeisenbank und Mariensäule, reduzierte Straßenquerschnitte auf der Nord- und Südseite und keine Parkplätze mehr auf der Mittelinsel: Dieses Bild ist nicht etwa Wunschvorstellung einer Grafinger Fahrradfahrer- und Fußgängerlobby. Es wurde so im unlängst präsentierten Abschlussbericht des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) skizziert - und den hat der Grafinger Stadtrat immerhin einstimmig angenommen.

Einem konkreten Umbaubeschluss entspricht das Votum allerdings nicht. Ein solcher wäre, gewissermaßen Stück für Stück, in Form von Einzelvorhaben zu beschließen. Was die Innenstadtentwicklung aber angeht, kommt die Billigung des ISEK-Entwurfs im Stadtrat einem Paradigmenwechsel gleich. Der Plan ziele darauf ab, so fasst der Bericht den Grundgedanken zusammen, "die Dominanz des Kfz-Verkehrs auf dem Marktplatz einzuschränken und diesen als Aufenthaltsort und Bewegungsraum für Fußgänger attraktiver zu machen".

Zuletzt war bei einer Grafinger Stadtratsmehrheit eher der sprichwörtliche Blick aus der Windschutzscheibe maßgeblich. Im vergangenen Jahr beispielsweise hatte sie die Dauer des Grafinger Weihnachtsmarkts einschränken wollen - damit nicht wertvolle Parkplätze auf der Marktplatz-Mittelinsel blockiert werden. Prompt folgte die Korrektur der Einschränkung in Form eines mit mehr als 80 Prozent Zustimmung angenommenen Bürgerentscheids. Der freilich war auch als deutliches Votum zu verstehen, wie sich die Grafinger ihren Marktplatz in Zukunft vorstellen: Aufenthaltsqualität statt Autos.

Geht es nach dem ISEK-Abschlussbericht soll diesen Ansatz ein ganzes Maßnahmensammelsurium flankieren. Die Rede ist von umfassender Barrierefreiheit im Stadtzentrum, neuen Wegemarkierungen für Kinder sowie Radschutzstreifen. Freiraummobiliar könnte die Attraktivität ebenso verbessern wie Flächen für Events und Auftritte. Und überhaupt: Wie wäre es denn mit einem Wochenmarkt am Marktplatz und einem kommunalen Förderprogramms für Fassadenverschönerung und -begrünung?

Während sich etwa ein Fassaden-Förderprogramm mit den nötigen Stadtratsstimmen unkompliziert aufsetzen ließe, ist die neue Verkehrsführung eine größere Baustelle. Sie entspricht der in Grafing seit vielen Jahren gehegten Idee, per Durchstich zwischen Glonner Straße und Bahnhofstraße eine Art innerörtliche Marktplatzumfahrung zu schaffen. Dann, so der ursprüngliche Gedanke, könnte die einige Meter auf der Marktplatz-Westseite verlaufende Staatsstraße 2089 auf die bisherige Kreisstraße EBE 8 über Grafing-Bahnhof und Nettelkofen verlagert werden. In der Folge wäre der Marktplatz klassifizierungsfrei - und über ihre Ortsstraßen könnte die Stadt relativ frei verfügen. Zwischen Freistaat und Stadt gibt es sogar bereits eine Bauvereinbarung hierüber. Doch die, das ist inzwischen ist klar, ist nicht mehr viel wert.

Den Grafingern kommt nämlich eine übergeordnete Planung von Freistaat und Landkreis in die Quere: Mit der Bahnhofstraße soll die jetzige Staatsstraße 2351 zur Kreisstraße herabgestuft und im Gegenzug die aktuelle Kreisstraße EBE 13 - also die äußere Glonner Straße - zur Staatsstraße aufgewertet werden. "Damit funktioniert unser einstiges Konzept nicht mehr", erklärt der Grafinger Bauamtsleiter Josef Niedermaier.

In der Folge schieben sich auch alle konkreten Entscheidungen wie etwa zur autofreien Marktplatz-Westseite nach hinten. "Wir müssen die Berechtigung zur Planung und zur Finanzierung neu prüfen", so Niedermaier. "Erst wenn diese Frage entschieden ist, kann auch das Verkehrsgutachten erarbeitet werden." Und das wiederum sei Grundlage für den nächsten Schritt - die Verkehrslärmuntersuchung. Was all das auf der Zeitachse bedeutet, gilt derzeit als kaum absehbar. Mit ein paar Monaten ist es aber wohl nicht getan.