Offiziell ist noch Hochsommer, doch mancherorts macht man sich schon jetzt Gedanken über Glühwein, Plätzchen und das stimmungsvolle Drumherum. In Pliening und Zorneding haben die Planungen für die Weihnachtsmärkte begonnen - in beiden Fällen werden bereits jetzt Mitwirkende gesucht. In Pliening findet der Markt am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, auf dem Gelände rund um das Bürgerhaus statt. Gesucht werden Helferinnen und Helfer, dazu Vereine, Organisationen und Privatpersonen, die Marktstände anbieten wollen oder einen musikalischen Beitrag im Rahmenprogramm leisten können. Interessierte sollen sich bis 18. Oktober bei Renate Winter in der Gemeindeverwaltung melden, entweder unter Telefon (08121) 793-12, Fax (08121) 793-6312 oder per E-Mail an Renate.Winter@pliening.de.

Auch in Zorneding soll es wieder einen Christkindlmarkt geben, nach dem Erfolg vom vergangenen Jahr will auch diesmal wieder der Burschenverein das Ereignis am dritten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, organisieren. Wer sich an der Gestaltung beteiligen möchte, kann sich beim Burschenverein unter info@bv-zorneding.de melden.