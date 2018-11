4. November 2018, 21:52 Uhr Planen für die Zukunft Wichtige Fragen an die Gemeinde

Hohenlinden veranstaltet Bürgerforum zum Thema Bauen

Von Philipp Schmitt, Hohenlinden

Wie geht es weiter mit der Entwicklung Hohenlindens? Antworten auf diese Frage soll das "Bürgerforum" zum Thema Bauen geben, welches die Gemeinde am Dienstag, 6. November, im Wendlandhaus veranstaltet. Beginn ist um 19 Uhr. Das Bürgerforum zum Thema "Bauen" hatte im April Mechtild Maurer (ÜWH) vorgeschlagen.

Der Gemeinderat hat nun den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) mit der Vorbereitung und Moderation der Veranstaltung beauftragt: "Der Planungsverband hat bereits eine gute Präsentation erstellt", sagte dazu Bürgermeister Ludwig Maurer (ÜWH). Martina Baumann von der Gemeindeverwaltung erläuterte zudem den geplanten Ablauf des Bürgerforums: Es sollen zunächst die gemeindliche Entwicklung dargestellt, aktuelle Bauvorhaben und deren Folgen für die gemeindliche Infrastruktur erläutert werden. Zudem sollen Möglichkeiten des Baurechts für Bauwillige von den Planern des PV aufgezeigt werden. Es soll darüber hinaus über Vorstellungen, Ziele und baurechtliche Möglichkeiten, aber auch Einschränkungen, informiert werden. Interessierte Bürger sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen. Sollten Besucher nach der Veranstaltung weitere Fragen per Mail haben, würden diese auch nach dem Bürgerforum weiter beantwortet, sagte Baumann. Die Gemeinde freue sich auf eine rege Beteiligung am Bürgerforum und eine interessante Veranstaltung, sagte die Geschäftsleiterin der Gemeindeverwaltung.

Zweiter Bürgermeister Thomas Riedl (CSU) wies darauf hin, dass beim Forum genügend Zeit für Besucher eingeplant werden müsse, die während der Veranstaltung ihre Meinungen zu Projekten äußern wollen. Bislang war geplant, dass vor allem die Beiträge behandelt werden, die bis 30. Oktober per Mail bei der Gemeinde eingegangen waren. Baumann nahm diese Anregung zur Kenntnis, sie werde den Vorschlag an die Planer des PV weiterleiten. Riedl hatte in den vergangenen Wochen mehrmals darauf hingewiesen, dass die Einwohnerzahl durch Wohnungsbau und Nachverdichtung in den nächsten Jahren um mehrere hundert Neubürger nach oben schnellen werde. Die Gemeinde müsse etwa durch rechtzeitige Planung neuer Kitas auf den Boom reagieren.

Ein typisches Beispiel für Nachverdichtung war in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Antrag auf Vorbescheid für einen Neubau in zentraler Lage, wo nach Abriss eines alten Gebäudes ein größerer "Verdichtungsbau" entstehen soll: Das gemeindliche Einvernehmen dazu wurde erteilt: "Wir werden künftig noch viele weitere solche Verdichtungsbauten bekommen", sagte Riedl - auch darüber soll beim Bürgerforum geredet werden.

Am Rande der Sitzung gab es noch eine gute Nachricht: Die Fördermittel des Bundes aus dem Programm "Soziale Stadt" für den Umbau der Ortsmitte sind inzwischen angekommen. Insgesamt geht es um eine Summe von 660 000 Euro. Die Gemeinde hatte die Maßnahmen bis dahin komplett aus eigenen Mitteln finanziert und zur Überbrückung ein Darlehen aufgenommen.