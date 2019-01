25. Januar 2019, 21:40 Uhr Pläne in Vaterstetten Marktplatz soll schöner werden

In der Großgemeinde ist mal wieder eine Umgestaltung des Zentrums geplant. Allerdings, wie Bürgermeister Georg Reitsberger (FW) nun im Gemeinderat bekannt gab, handelt es sich im Gegensatz zu früheren Umbauplänen für den Vaterstettener Marktplatz um eine eher überschaubare Maßnahme: Das Mäuerchen soll weg. Nämlich jenes, das den Marktplatz auf der Südseite der Wendelsteinstraße vom Garten der Pfarrkirche "Zum kostbaren Blut Christi" trennt. Mit der Pfarrei werde er bald Gespräche führen, wie sich der Platz einheitlich gestalten und verschönern lassen kann. Auch für den Wochenmarkt und das Straßenfest wäre ein größerer Marktplatz von Vorteil. Konkrete Pläne, wie und wann umgebaut werden soll, gebe es aber noch nicht, so Reitsberger auf Nachfrage von Axel Weingärtner (Grüne). Auch eine Behandlung im Gemeinderat stehe derzeit nicht an, "aber wer einen Vorschlag hat, soll sich melden."