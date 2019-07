15. Juli 2019, 22:00 Uhr Pläne in Hohenlinden Dauer-Ärger mit dem Kiesabbau

Kiesgruben - hier eine in Traxl - sind fast überall im Landkreis unerwünscht. In Hohenlinden geht es nun darum, wo Vorrangflächen für den Kiesausbau ausgewiesen werden könnten.

Auch bei der Bürgerversammlung in Hohenlinden steht das Thema im Mittelpunkt. Anwohner möglicher Konzentrationsflächen kündigen vehementen Protest an

Von Philipp Schmitt, Hohenlinden

Soll und kann der umstrittene Kiesabbau besser geregelt werden? Eine Antwort auf diese Frage wurde bei der gut besuchten Bürgerversammlung im Bürgersaal des Wendlandhaus zwar gesucht, aber nicht gefunden. Das Thema ist nicht neu, aber diffizil: Seit Jahren beschäftigt sich die Gemeinde mit möglichen Konzentrationsflächen, auf denen der Abbau der vorhandenen Kies-Ressourcen zumindest zeitweise gebündelt und damit besser geregelt ablaufen sollte. Soweit die Theorie, in der Praxis hatten die Bemühungen der Gemeinde, Vorrangflächen auszuweisen, bisher nicht den gewünschten Erfolg. Hauptgründe dafür waren Probleme bei der Erschließung und Klagen betroffener Grundstücksbesitzer.

Bei der Bürgerversammlung erläuterten Bürgermeister Ludwig Maurer (ÜWH) und Bauamtsleiterin Beatrice Huber den bisherigen Werdegang und die aktuellen Planungsvarianten, die alle ihre Tücken haben: "Wir bleiben trotzdem dran", sagte Maurer. Bislang sei aber "noch alles offen". Der Gemeinderat sei nach Rückschlägen bei der 2013 anvisierten Vorrangfläche im Hinblick auf andere Varianten und das weitere Vorgehen noch zu keinem Entschluss gekommen. Maurer versicherte aber, dass es keinen Schnellschuss geben und sich der Gemeinderat die Entscheidung nicht leicht machen werde. Er räumte aber ein, dass "wir derzeit nicht wissen, wie es beim Kiesabbau weitergehen soll".

Es sei klar, dass weiter Unternehmer Kies abbauen wollen, dies dürfe aber nicht "in rasanter Geschwindigkeit" geschehen. Zudem habe die Gemeinde nicht mit jedem Unternehmen gute Erfahrungen gemacht und es gebe Probleme bei Erschließung. Lärm und Dreck durch den Kiestransport sorgten immer wieder für Unmut. Als positive Folge könnte sich Maurer als Nachnutzung einer Kiesgrube aber künftig ein Freibad vorstellen, sagte er schmunzelnd.

Die möglichen Varianten für Vorrangflächen, die Maurer und die Bauamtsleiterin präsentierten, wurden von potenziellen Anwohnern mit Argusaugen verfolgt. Der frühere Gemeinderat Otto Hornig aus Kreith etwa machte deutlich, dass die Neustockach und Kreith betreffende Variante an der Hochstraße "ein nicht vertretbarer Größenwahn wäre" und er diese Planung entschieden ablehne. Hornig machte deutlich, dass er mit weiteren Anwohnern dagegen vehement protestieren würde. Er wies auf die schwierige Erschließung und Verkehrsgefahren hin. Er forderte dezentrale Abbauzonen verteilt in der Gemeinde, um auch Lasten wie Lärm und Dreck zu verteilen. Maurer sagte dazu, dass die Gemeinde die vorgelegte Variante bei Kreith so nicht umsetzen wolle, und sich der Gemeinderat über die weitere Vorgehensweise noch unschlüssig sei. Eine Besucherin bezeichnete die vorgestellten Zonen als "Monstervarianten", statt dort Kiesabbau zu bündeln sollten neue Wohnbaugebiete entstehen.

"Ein schwieriges Thema", lautete das Fazit von Beatrice Huber nach der Debatte. Doch trotz vieler offener Fragen müssten dazu bald Entscheidungen getroffen werden. Ohne Kiesabbauzonen fehle der Gemeinde bei Anträgen zum Kiesabbau jegliche Eingriffsmöglichkeit, somit könne auch der Wildwuchs nicht eingedämmt werden. Laut Huber könnte die Planung einer Vorrangfläche und das Verfahren zum Ausweis der Zonen auch komplett eingestellt und ad acta gelegt werden könnte - dann aber könne es zu Kiesabbau im ganzen Gemeindegebiet kommen.

Bei der Versammlung wurden die Besucher direkt um ihre Meinung dazu gefragt: "Das Stimmungsbild ist uns wichtig", sagte Thomas Riedl (CSU) dazu. Der Zweite Bürgermeister sagte, er sei sauer, weil "wir alle Varianten durchgekaut haben und uns doch die Kieslobby über den Tisch gezogen hat, dass einem die Spucke weg bleibt". Die Gemeinde habe sich bislang an der Privilegierung von Kiesabbauprojekten und am Widerstand von Grundstückseigentümern etwa gegen die Abbauzonen in Richtung Forstern die Zähne ausgebissen. Nun müsse mit den Bürgern diskutiert werden, wie es weitergehen soll.

Das ursprünglich geplante Vorranggebiet wurde nach einem Standortgutachten 2012 und der Änderung des Flächennutzungsplans 2013 nicht durchgesetzt. Maurer sagte dazu, dass die Anforderungen an die Erschließung kaum zu schaffen seien: "Wir arbeiten aber weiter an Lösungen."