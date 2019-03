20. März 2019, 22:05 Uhr Pianist in Vaterstetten Michel Dalberto beim Rathauskonzert

Der in Deutschland nicht so bekannte französisch-schweizerische Pianist Michel Dalberto gibt im Rahmen der Vaterstettener Rathauskonzerte einen Solo-Abend. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 24. März, um 19.30 Uhr im Seniorenwohnpark Vaterstetten, auf dem Programm stehen vor allem Werke zweier französische Impressionisten: Von Maurice Ravel erklingen Sonatine und Valses nobles et sentimentales, von Claude Debussy Images Livre 1 "Reflets dans l'eau", "Hommage à Rameau", "Movement" und sechs Préludes du 1er livre "Danseuses de Delphes", "Voiles", "Les sons et les parfumes tournent dans l'air du soir", "Des pas sur la neige", "La cathédrale engloutie" und "La danse de Puck". Zum Abschluss wird Beethovens "Appassionata" erklingen, die Klaviersonate gilt als Inbegriff expressiver solistischer Virtuosität.

Nach Studien am Pariser Conservatoire und Ersten Preisen beim Mozart-Wettbewerb in Salzburg, bei der Leeds Piano Competition und dem Clara-Haskil-Wettbewerb erhält Michel Dalberto Einladungen in die großen europäischen Musikzentren und arbeitet mit Dirigenten wie Erich Leinsdorf, Kurt Masur, Wolfgang Sawallisch, Charles Dutoit, Sir Colin Davis, Yuri Termirkanov und Daniele Gatti. 2015 beginnt er mit den Aufnahmen einer CD-Reihe, die Debussy, Franck, Faure und Ravel gewidmet ist. Jedes Programm wird live aufgezeichnet und jeweils ein anderer Konzertflügel verwendet, um den individuellen Klang jedes Komponisten hervorzuheben. Neben seiner weltweiten Tätigkeit in Meisterklassen unterrichtet Dalberto seit 2011 am Conservatoire de Paris. 1996 wurde er in Anerkennung seiner künstlerischen Verdienste zum Chevalier dans l'Ordre National du Mérite ernannt.

Karten gibt's beim Buchladen Vaterstetten unter (08106) 53 67 und bei der Papeterie Löntz in Baldham, (08106) 67 69, oder an der Abendkasse. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.