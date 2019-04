15. April 2019, 22:07 Uhr Philippuskirche Johannespassion mit Anna Ratcliffe

Die Johannespassion von Heinrich Schütz erklingt am Karfreitag, 19. April, um 15 Uhr in der Philippuskirche Markt Schwaben. Wie jedes Jahr findet zur biblischen Todesstunde Jesu eine mit besonderer Musik ausgestaltete Stunde unter Leitung von Christiane Iwainski statt. Kantorei und Orchester der beiden evangelischen Gemeinden Poing und Markt Schwaben stellen in gemeinschaftlicher Kooperation die Passionsgeschichte dar. Eine Besonderheit ist die Wahl von Anna Ratcliffe aus Karlsruhe mit ihrer warmen Altstimme zur Evangelistin. Gottfried Rühlemann aus München verleiht der Partie des Jesus seine Baritonstimme. Die anderen Darsteller wie Magd, Pilatus und Knecht übernehmen die Sänger Lea Machenschalk, Guntram Müller-Liebler und Hans-Jürgen Lichter. Umrahmt wird das Werk von Orchesterstücken von Corelli sowie einem Chorwerk des Orchestrantenquartetts.

Der Besuch des Konzertes ist unentgeltlich, Spenden zur Deckung der Kosten sind erwünscht.