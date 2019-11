Unter dem Titel "Auf unsere Art" stellen die Aßlinger Malerinnen nun im Pfarrzentrum aus. Von Acryl bis Aquarell, von abstrakt bis realistisch reicht die Bandbreite der zehn Frauen, die sich über ihr Hobby zusammengefunden haben - neu ist diesmal der gemeinsame Themenraum: ein Gedicht als gemeinsamer Nenner aller Bilder. Es stellen aus: Christine Ametsbichler, Ramona Bodendorfer, Hiltrud Braun, Resi Eben, Martina Fürmann, Petra Höpler, Petra Knopf, Petra Pipahl, Karen Schiöberg-Fey, Laura Schlüßlhuber, und Frigga Schmidt. Die Vernissage findet statt am Freitag, 15. November, um 19 Uhr. Die weiteren Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag, 16./17. November, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Tasse Kaffee und gute Gespräche inklusive. Die Ausstellung ist eine Veranstaltung der Agenda 21 in Aßling, Arbeitskreis Kultur.