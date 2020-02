Pfarrsaal Sankt Aegidius in Grafing

Der Chorverband Region Münchener Osten hat sich einen guten Ruf als Anbieter anspruchsvoller Weiterbildungsmöglichkeiten erworben. Nun ist es dem Fortbildungsreferenten Martin Baumann wieder gelungen, eine höchst kompetente Dozentin zu gewinnen: Anna-Maria Hefele kommt am Samstag, 7. März, für eine "Einführung in den Obertongesang" nach Grafing. Der Workshop findet statt von 10 bis 17 Uhr im Pfarrsaal Sankt Aegidius. Er richtet sich an Sängerinnen, Sänger sowie Chorleiter.

Obertongesang ist eine faszinierende Stimmtechnik, die den Eindruck erweckt, dass eine Person zweistimmig singt. Dies geschieht über ein gezieltes Verstärken und Herausfiltern einzelner Obertöne, die im Klang der Stimme enthalten sind. Im Chor kann der Obertongesang als künstlerische Technik sowie als pädagogisches Werkzeug eingesetzt werden, heißt es in der Ankündigung: Die erlern- und erlebbare Wahrnehmung der Obertöne in den Vokalfarben der eigenen Stimme führe zu einer viel präziseren klanglichen Anpassungsfähigkeit der Sängerinnen und Sänger aneinander. Auch die Intonation könne über gezielt wählbare Obertöne im Klang positiv verändert werden. Im Workshop werden die theoretischen Grundlagen des Obertonsingens erläutert und visuell dargestellt. Für alle künstlerischen Ausprägungen der gibt es gut funktionierende Notationsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele. Zudem erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Einstieg in diese Gesangstechnik und trainieren die Wahrnehmung und Kontrolle der eigenen Obertöne.

Anna-Maria Hefele, Sängerin und Musikerin, schloss 2018 ihr Studium der "Elementaren Musik- und Tanzpädagogik" mit Hauptfach Gesang am Mozarteum ab. Seit 2005 beschäftigt sie sich intensiv mit dem Obertongesang. 2014 veröffentlichte sie dazu ein Video mit mittlerweile mehr als 14 Millionen Aufrufen, seither folgten viele TV- und Radioauftritte. Thomas Radlwimmer, der als zweiter Referent zur Verfügung steht, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und arbeitet als freischaffender Filmemacher, Kameramann und Fotograf. 2012 lernte er den Obertonsänger Christian Zehnder kennen und ist seitdem begeistert von dieser speziellen Technik.

Die Teilnahme kostet für Mitglieder des Chorverbands Region Münchener Osten 30 Euro, Externe zahlen 50 Euro. Anmelden kann man sich per Mail an fortbildung@chorverband-more.de.