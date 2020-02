Nach den erfolgreichen Herbstkonzerten in Zorneding, Taglaching und Geretsried ist Dulcimore am Samstag, 15. Februar, um 19 Uhr - wie jedes Jahr - zu Gast im Pfarrsaal Maria-Königin in Baldham. Die fünfköpfige Band rund um Betty Baindl präsentiert neue und alte Lieder aus Großbritannien, Irland, Schottland und den USA: mit mehrstimmigen Gesang und einer Vielzahl teils ausgefallener Instrumente. Mit im Gepäck ist natürlich die brandneue CD "Sweet Sunny South" - mit den schönsten Arrangements der letzten Jahre. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten. Einlass ist von 18.30 Uhr an. Infos gibt's per Mail unter dulcimore@gmx.de

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback