12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Pfarrkirche Sankt Joseph Chöre, Bläser und mehr

Am Sonntag, 16. Dezember, findet um 16 Uhr ein Adventskonzert in der Pfarrkirche Sankt Joseph in Kirchseeon statt. Mitwirkende sind die Sopranistin Christina Deml, Bläser der Marktkapelle, der Chor Tonart, der Männerchor, Solist Klaus Eberherr, die Kirchseeoner Zithermusi, der Kinderchor und der Kirchenchor. Pater Georg spricht besinnliche Texte. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.