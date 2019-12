Mit Pedalhackbrett, Violine, Gitarre, Kontrabass, Knopfakkordeon und Vibrandoneon spielen der Ottersberger Rudi Zapf, Sunny Howard, Ingrid Westermeier und Leonhard Schilde ein Weihnachtskonzert der außergewöhnlichen Art. Wer an Bauernstuben, heimelige Adventsmusik oder traditionelle Stubnmusi denkt, wird sein musikalisches Weltweihnachtswunder erleben. Das Programm steckt voller Überraschungen und ist musikalisch grenzenlos. Internationale Folkmusik, Klassik, aber auch jazzige Klänge und mitreißende Improvisationen bilden eine Konzertreise, die auf ganz unkonventionelle Art und Weise Vorfreude aufkommen lässt. Am Sonntag, 15. Dezember, ist das Ensemble in der neuen katholischen Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer in Poing zu erleben. Wegen der großen Nachfrage finden gleich zwei Konzerte statt, eines um 15 Uhr und eines um 18 Uhr. Karten gibt es beim Buchladen im City Center Poing oder beim Zapf-Konzertbüro unter (08121) 77 27 47 oder per Mail an info@zapf-musik.de.