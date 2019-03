28. März 2019, 22:02 Uhr Pfarrkirche Glonn Ein Chor gibt Antworten

Was haben der Song "By the rivers of Babylon" von Boney M und der "Gefangenenchor" aus Verdis "Nabucco" mit dem Psalm 137 zu tun? Warum wird der vierte Fastensonntag auch Rosensonntag genannt? Der Glonner Jugendchor liefert in seinem Konzert am Sonntag, 31. März, Antworten. Unter dem Titel "Laetare" erklingt in der katholischen Pfarrkirche unter der Leitung von Thomas Pfeiffer spektakuläre Chormusik: zeitgenössische Kompositionen, Gregorianik und Romantisch- Meditatives. Zu hören sind Werke von Ola Gjeilo, ein junger aufstrebender Komponist aus Norwegen, Bob Chilcott, 1955 in England geboren, Fredrik Sixten (1944 bis 1998, USA), Rihards Dubra (*1964, Lettland) und Franz Liszt. Der Jugendchor wird dabei unterstützt von erfahrenen Sängerinnen und Sängern und begleitet von Streichern, Klavier und Orgel. Los geht's um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden zur Förderung der jungen Chorsänger in Glonn sind jedoch herzlich willkommen.