Für Völkerverständigung singt und spielt Ning Wallner bei einem Benefizkonzert zum Weltfriedenstag am Samstag, 21. September, um 19 Uhr in der Ebersberger Pfarrkirche Sankt Sebastian. Der Eintritt ist frei - Spenden zugunsten bedürftiger Menschen in der Pfarrei werden erbeten.