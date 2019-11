Der Trachtenverein Poing lädt zum Sänger- und Musikantenhoagascht am Samstag, 23. November, ins Pfarrheim Sankt Michael ein. Das Motto lautet: "Beim Bader". Zu Gast sind vier Gesangs- und Musikgruppen: die Goldbach Musi aus Bruckmühl, eine fünfköpfige Besetzung mit Hackbrett, Basstrompete, Tuba, Ziach und Gitarre, der Haager Viergesang mit den beiden Paaren Christiane und Hans Urban sowie Barbara und Walter Glück, begleitet von Toni Deuschl aus Isen. Dieser und sein Bruder Zeno sowie dessen Kinder Michael, Evi und Simone sind die Deuschl Familienmusi und außerdem im Zweig'sang die Deuschl-Dirndl Evi und Simone. Durchs Programm führt Christian Falterer. Eintrittskarten gibt's an der Abendkasse für neun Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass und Bewirtung von 18 Uhr an.