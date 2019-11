Am nächsten Sonntag, 10. November, wird in Markt Schwabens Pfarrei Sankt Margaret groß gefeiert. Pfarrer Herbert Walter wird 60 Jahre alt. Der Festgottesdienst am Vormittag um 9.30 Uhr wird vom Kirchenchor, einem Bläserquartett und Pauken gestaltet mit einer doppelchörigen Bearbeitung der "Missa antiqua" von Wolfram Menschik. Am Spätnachmittag des gleichen Tages, um 17 Uhr, findet ein großes Konzert in der Pfarrkirche statt: "Mozart und Rutter". Im ersten Teil kommen verschiedene Sätze aus Mozart'schen Instrumentalkonzerten zur Aufführung. Es treten Andreas Haag an der Querflöte, Barbara Gollwitzer an der Harfe, Elisabeth Mauerhofer-Vogel am Fagott, Aleksandar Crnojevic am Horn und Harald Roßberger an der Klarinette solistisch hervor. Der Kirchenchor singt zusammen mit Sopranistin Mechthild Kiendl und Bariton Eric Fergussondas "Alma Dei creatoris". Im zweiten Teil des Konzerts erklingt John Rutters "Mass of the children". Zu fünf Bläsern - Querflöte, Klarinette, Oboe, Fagott und Horn - gesellen sich Harfe, Kontrabass, Pauken, Percussion und Orgel. Karten (freie Platzwahl) gibt es im Vorverkauf bei Optik Piller und nach der Abendmesse am Samstag, 9. November, zu erwerben.