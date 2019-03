14. März 2019, 22:00 Uhr Petzenhauser & Wählt verschoben Daheim bleiben

Das kürzlich angekündigte Gastspiel von Eva Petzenhauser und Stefan Wählt alias Petzenhauser & Wählt am Samstag, 16. März, in der Stadthalle Grafing muss wegen einer Terminkollision verlegt werden. Allerdings müssen Fans ein wenig Geduld beweisen: Das Programm des Duos namens "g'essn wird dahoam" ist nunmehr am Freitag, 10. Januar, in der Stadthalle zu erleben. Wie der Veranstalter bekannt gibt, behalten bereits erworbene Tickets ihre Gültigkeit.