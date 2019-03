13. März 2019, 22:13 Uhr Petrikirche Baldham Passionskonzert

Im Rahmen der Konzertreihe "Bach & more" findet am Samstag, 16. März, um 19 Uhr in der evangelischen Petrikirche Baldham ein Passionskonzert statt. Annette Hartig, Soloflötistin am Staatstheater des Gärtnerplatzes, und die weithin im Landkreis bekannte Sopranistin Priska Eser singen und spielen zusammen mit Matthias Gerstner an der Orgel Arien, Solokantaten, Flötensonaten und Orgelwerke von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und André Campra. Karten im Vorverkauf gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, der Papeterie Löntz in Baldham, bei der AP Buchhandlung in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.