Im ersten Konzert der Reihe "Bach & more" nach der Sommerpause am Sonntag, 15. September, in der evangelischen Petrikirche Baldham erklingen Werke für Oboe und Orgel von Bach, Telemann, Krebs und Rheinberger. Die in Vaterstetten lebende Oboistin Irene Draxinger musiziert zusammen mit dem Organisten und Leiter der Konzertreihe Matthias Gerstner. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten für diesen interessanten Abend gibt es im Vorverkauf beim Buchladen in Vaterstetten unter (08106) 53 67, bei der Papeterie Löntz in Baldham unter (08106) 67 69, bei der AP-Buchhandlung in Baldham (08106) 36 94 14 sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding unter (08106) 21 98 83. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.