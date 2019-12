"Ein Lichtblick in der dunklen Zeit": Eine "Waldweihnacht" veranstaltet die evangelische Gemeinde der Petrikirche in Baldham am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr in Neukeferloh. Pfarrer Gereon Sedlmayr und sein Team laden ein zu einer ruhigen, aber festlichen Feier samt Wanderung durch den nächtlichen Wald. Begleitet vom Posaunenchor von Sankt Markus in München werden Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Die Veranstaltung findet allerdings nur bei geeignetem Wetter statt. Treffpunkt ist am Ende des Schwabener Wegs (Grasbrunn-Neukeferloh).