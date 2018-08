15. August 2018, 21:53 Uhr Personalengpass an Schulen An der unteren Grenze

An den Grundschulen im Landkreis fehlt es besonders an Fachlehrern, zum Beispiel für den Werkunterricht.

An den Schulen im Landkreis Ebersberg können wieder alle Stellen besetzt werden. Dennoch droht für das bevorstehende Schuljahr auch hier ein Lehrermangel

Von Franziska Langhammer, Ebersberg

Jedes Jahr bedeuten die Sommerferien auch: bangen, ob im folgenden Schuljahr wieder alle Lehrerstellen besetzt werden können. Besonders an Grund- und Mittelschulen greift der Lehrermangel um sich; da müssen auch Beamte, die eigentlich in Rente gehen wollen, schon mal damit rechnen, weiterhin zum Staatsdienst verpflichtet zu werden. Der Landkreis Ebersberg scheint hier wieder Glück gehabt zu haben: "Wir wurden budgetgemäß versorgt", sagt Angela Sauter vom Schulamt Ebersberg. "Wie es aussieht, können wir alle Klassen besetzen."

Allerdings, so Sauter, bestünden für das anstehende Schuljahr immer noch Unwägbarkeiten. Etwa, ob auch Lehramts-Prüflinge aus anderen Regierungsbezirken, die dem Landkreis Ebersberg zugeteilt wurden, letztlich wirklich ihre Stelle nach den Sommerferien antreten. Manchmal störe die jungen Lehrer, dass ihr Einsatzort zu weit entfernt ist von ihrem Heimatort - manche lehnen die Stelle dann ab. "Es kann auch zu Nicht-Antritten kommen", so Sauter, "das würde meinen Saldo dann durcheinanderbringen."

Warum der Landkreis Ebersberg in Zeiten des großen Lehrermangels keine unbesetzten Stellen hat, dafür hat Sauter zwei Erklärungen: Zum einen habe man bei der Planung nicht übermäßig auf Großzügigkeit geachtet. Will heißen: Die Kinder bekommen den Unterricht, den sie brauchen - nicht mehr und nicht weniger. Zum anderen, so Sauter: "Wir bilden viele junge Menschen aus." Allein dieses Jahr gäbe es 25 Prüflinge aus dem Landkreis, die auch alle in der Region blieben.

Auch wenn zahlenmäßig alles wunderbar aufzugehen scheint im Kreis Ebersberg, zeigt sich bei genauerem Hinschauen ein differenzierteres Bild. "Wie jedes Jahr wird jede Klasse einen Lehrer haben", sagt Gerd Nitschke, Zweiter Vorsitzender des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). Das Schulamt tue sicher alles, was es tun könne, um den Mangel an qualifizierten Lehrern abzufedern. Doch: "Es wurde an der unteren Grenze geplant."

Der eklatante Lehrermangel, besonders im Bereich der Fachlehrer in der Grundschule, sei auch im Landkreis Ebersberg zu spüren und werde größtenteils durch andere Lehrkräfte kompensiert, so Nitschke. Es komme vor, dass Grundschullehrer für die erste und zweite Klasse den Werkunterricht übernehmen. "Man sucht überall händeringend nach Leuten", so Nitschke.

Dem Landkreis Ebersberg kommt die Größe der Klassen entgegen: Große Schulen wie in Markt Schwaben, Grafing, Ebersberg oder Poing mit 30 Schülern und mehr pro Klasse sparen Lehrerstunden ein. Nitschke weist jedoch darauf hin, dass die finale Bilanz erst am ersten Schultag des neuen Schuljahres gezogen werden könne. Erst dann stelle sich auch heraus, wie viele Langzeitkranke und Schwangere es bei den Lehrern zu verzeichnen gab.

Gerade schwangere Lehrerinnen seien schon im vergangenen Schuljahr zum Risikofaktor in der Planung geworden, so Nitschke, denn diese bekommen heute leichter Beschäftigungsverbot als früher. Fallen sie aus, müssen sie durch mobile Reserven abgefedert werden. Die Anzahl dieser Lehrkräfte, die flexibel an unterschiedlichen Schulen eingesetzt werden, ist jedoch begrenzt. Komme es dann noch zu Ausnahmesituationen oder weiteren nicht planbaren Variablen, würde es schwierig, alle Stunden zu besetzen, so Nitschke: "Über eine Grippewelle wie die Anfang des Jahres reden wir lieber gar nicht."