Carl Laufs und Wilhelm Jacoby, zwei Mainzer, waren begeisterte Karnevalisten. 1889 taten sich die beiden Schwänke-Schreiber zusammen und entwickelten die Posse "Pension Schöller": Ein Seelenspiel über den kleingeistigen, spießbürgerlichen Bodensatz. Seit der Uraufführung 1890 sind unzählige Bühnenversionen und Verfilmungen entstanden, doch das Theater Wasserburg begeistert nun mit einer besonders witzigen Inszenierung. Im Mittelpunkt steht ein vermögender Provinzler, der nach einem außerordentlichen Erlebnis giert, um einmal kräftig prahlen zu können. Also bittet er seinen Neffen, den er finanziell unterstützt, ihn mit Geisteskranken in einer Nervenheilanstalt zusammen zu bringen. Dieser, etwas überfordert, greift in seiner Not auf die Pension Schöller zurück... Gespielt wird wieder an diesem Wochenende. Beginn ist freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Mehr Infos sowie Karten unter www.theaterwasserburg.de. Die Abendkasse öffnet stets eine Stunde vor Beginn.