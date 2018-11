4. November 2018, 21:52 Uhr Passanten leisten Erste Hilfe Zwei schwere Unfälle mit Senioren

Zwei Unfälle mit älteren Autofahrern haben sich am Freitag ereignet. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus dem südlichen Landkreis auf der Eberhardstraße in südlicher Richtung. Kurz vor der Kreuzung Sempt- und Abt-Williram-Straße verlor er aus bislang unbekannter Ursache das Bewusstsein. Sein Fahrzeug kam nach links ab und geriet zwischen einen entgegenkommenden Sattelzug und die Böschungsmauer. Daran schrammte das Auto entlang und überfuhr noch ein Verkehrszeichen, was vermutlich zur Auslösung des Airbags führte. Mehrere Passanten eilten zu Hilfe und setzten den Notruf ab. Beamten der Polizeiinspektion Ebersberg konnten den leblosen Mann mit Hilfe der Passanten aus dem Fahrzeug ziehen. Ein Polizeibeamter begann unmittelbar mit der Reanimation und konnte den 60-Jährigen wieder zu Bewusstsein bringen. Der kurz darauf eingetroffene Rettungsdienst übernahm die weitere Erstversorgung und konnte eine erste Stabilisierung des Patienten erreichen. Die Eberhardstraße blieb bis etwa 16 Uhr beidseitig gesperrt. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt rund 12 500 Euro.

Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr kam dann ein 67-Jähriger auf der Kreisstraße EBE 1 von Poing in Richtung Anzing vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr ein Verkehrsschild um und geriet dann in einen Graben an dessen Wand das Fahrzeug schließlich frontal aufprallte. Der ältere Herr wurde dabei schwer verletzt, mehrere Augenzeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Dieser brachte den Verletzten in ein Münchner Krankenhaus. Insgesamt waren 20 Rettungskräfte bei dem etwa einstündigen Einsatz beteiligt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.