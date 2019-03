26. März 2019, 22:16 Uhr Partnerschaft Vaterstetten-Trogir Gut gerüstet für das Jubiläumsjahr

Vaterstettens Partnerschaft mit der kroatischen Stadt Trogir feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Anlass genug für den Partnerschaftsverein, ein umfangreiches Jubiläumsprogramm auf die Beine zu stellen. Im März zeigen die Kroatien-Freunde im Vaterstettener Rathaus unter dem Titel "Multicolors - Farben Dalmatiens" farbenprächtige Ansichten der dalmatinischen Adria-Küste von Šime Vlahov. Der aus Šibenik stammende Maler lebt seit vielen Jahren in München, die aktuelle Schau ist noch bis zum 28. März zu sehen.

Am Ostermontag reist eine 50-köpfige Delegation nach Trogir. Mit im Gepäck ist ein original bayerischer Maibaum, den sich die dalmatinischen Freunde gewünscht hatten. Ende April wird er mit vereinten Kräften bei einem zünftigen Fest im Park der Freundschaft aufgestellt. Nach dem Straßenfest kommen die Kroaten dann zum Wiesnauftakt nach Vaterstetten. In der Reitsberger-Halle wird es dazu ein großes Jubiläumsfest mit den Musikschulen Vaterstetten und Trogir, Pinky and the Band vom Humboldt-Gymnasium Vaterstetten und als Höhepunkt Tanz bis in die Nacht mit den Panzerknackern geben. Nach den Geldschrankknackern kommt dann der Kommissar nach Vaterstetten. Miroslav Nemec, bekannt als Ivo Batić aus dem Münchner Tatort, ist in beiden Kulturen fest verankert und kann wie kaum ein anderer dies widerspiegeln und auf der Bühne wiedergeben. Bei einem Abend voll spannender Erzählungen und Musik werden sich Bayern wie Kroaten wie zu Hause fühlen. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet traditionsgemäß das dalmatinische Adventskonzert in St. Peter und Paul zu Neufarn. Näheres zur Städtepartnerschaft und zum Programm gibt es unter www.pvt2009.org.