24. Mai 2019, 22:09 Uhr Parteiübergreifende Initiative Appell an Kardinal Marx

Erzbischof soll sich für geschasste EVS-Leiterin einsetzen

Von Viktoria Spinrad , Ebersberg

Die Kritik an der Entlassung der Leiterin des Einrichtungsverbunds Steinhöring (EVS) ist nun an der Spitze der katholischen Kirche angekommen. In einem fraktionsübergreifenden Protestschreiben an Kardinal Reinhard Marx appellieren Ebersberger Politiker von CSU, SPD und Grünen, die umstrittene Kündigung von Gertrud Hanslmeier-Prockl durch den kirchlichen Träger, die Katholische Jugendfürsorge (KJF), zurückzunehmen.

Landrat Robert Niedergesäß (CSU), die Landtagsabgeordneten Thomas Huber (CSU) und Doris Rauscher (SPD), Europa-abgeordnete Angelika Niebler (CSU), der Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz (CSU), die ehemalige Staatsministerin Christa Stewens (CSU) sowie die beiden Bezirksrätinnen Ottilie Eberl (Grüne) und Susanne Linhart (CSU) kritisieren dem Erzbischof von München und Freising gegenüber die Kündigung, weisen auf christliche Werte hin - und machen einen Vorschlag für einen Vermittler. Konkret heißt es, dass die Kündigung von Hanslmeier-Prockl auf allen Ebenen auf großes Unverständnis, "ja sogar auf Fassungslosigkeit" treffe. Der Einrichtungsverbund bedeute das "beste Beispiel für gelebte Inklusion von Menschen mit und ohne Behinderung". Es könne nicht sein, dass von einem christlichen Träger keine "christliche Lösung" gefunden werden könne, in der beide Seiten aufeinander zugehen und sich einigen. Die von der KJF als Entlassungsgrund genannten unüberbrückbaren Differenzen könne man sich "bei einem seit Jahrzehnten derart erfolgreichen Unternehmen nicht vorstellen". Die Politiker zitieren das Leitbild der KJF: "Wir greifen das Problem an und nicht den Menschen."Leider entstehe der Eindruck, "dass hier im umgekehrten Sinne verfahren wird". Als Vermittler schlagen die Politiker den ehemaligen Präsidenten der katholischen Stiftungshochschule München, Egon Endres, vor. Er habe die notwendige Sensibilität, "um weiteren Schaden von allen Beteiligten abzuwenden".

Gertrud Hanslmeier-Prockl soll der KJF gegenüber rote Zahlen in einem Geschäftsbereich angekreidet und Verbesserungsvorschläge gemacht haben. Im April hat ihr die KJF zu Ende September gekündigt. Seit das am Montag bekannt wurde, hagelt es von allen Seiten Proteste. Am Donnerstag kamen 60 Unterstützer ins Münchner Arbeitsgericht, wo sich die Klägerin und die KJF zunächst auf ein schlichtendes "Güterichterverfahren" einigten. Dieses soll in den nächsten Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.