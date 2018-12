18. Dezember 2018, 22:05 Uhr Parsdorfer Umfahrung Vaterstettens SPD kritisiert Kreisgrüne

Die SPD in der Großgemeinde weist Forderung der Grünen im Kreistag zurück, nachdem sich das Gremium erneut mit der Parsdorfer Umfahrung beschäftigen soll. Diese will die Gemeinde Vaterstetten in den kommenden vier Jahren bauen und anschließend dem Landkreis als Kreisstraßen übergeben. Wie Ortsvorsitzender und Fraktionssprecher Sepp Mittermeier nun in einer Pressemeldung schreibt, seien die von den Grünen geäußerten Bedenken "bereits vor einem Dreivierteljahr entkräftet" worden. Die Grünen hatten auf die Pläne der Autobahndirektion zum Umbau des Ostkreuzes der A94 und 99 verwiesen. Die damit einhergehende Verlegung der Hohenlindener beziehungsweise Feldkirchener Straße könnte "die Planungen der Umfahrungen Weißenfeld/Parsdorf noch weiter ad absurdum führen", so Kreisrat und verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, Philipp Goldner. Genau dies sei eben nicht der Fall, antwortet nun Mittermeier, und verweist auf eine Verkehrsuntersuchung der Vaterstettener zu dieser Frage. Deren Ergebnis habe gezeigt, dass die Verlagerung der Feldkirchener Straße "keinerlei Einfluss auf die sehr hohe Entlastungswirkung der geplanten Umfahrung Parsdorf / Weißenfeld hat", so Mittermeier weiter. Er empfiehlt den Grünen, sich in dieser Frage lieber direkt in Vaterstetten zu erkundigen, als den "zum Teil sehr wirren Veröffentlichungen im Internet zum Thema Umfahrungen" Glauben zu schenken.