Parkplatz in Zorneding

Völlig zerschrammt und eingedellt war das Auto einer 50-jährige Frau, als sie am Dienstagabend auf den Park&Ride-Platz am Zornedinger Bahnhof zurückkam, wo sie es am Morgen abgestellt hatte. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Wagen gefahren. Der Verursacher hat zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen, die ist aber nicht vergeben. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Poing, Telefon (08121) 99170, hofft auf Hinweise.