Viele S-Bahn-Parkplätze im Landkreis sind chronisch überfüllt, das gilt oftmals auch für die Fahrradständer an den Stationen, wie hier in Baldham.

Mit dem Auto in die Großstadt zu fahren, ist beschwerlich und dauert oft länger als mit der Bahn. Jedenfalls wenn man diese gut erreichen kann, etwa weil es am Bahnhof einen Parkplatz gibt. Doch, wie das Nahverkehrskonzept des Landkreises nun zeigt, sind die Parkplätze nicht selten überfüllt - das gilt auch für Fahrradständer an den Bahnhöfen.

Richtig voll wird es regelmäßig in Baldham, Kirchseeon und Aßling, hier sind die Parkplätze im Schnitt zu 130, 120 und 115 Prozent ausgelastet, was 130, 185 und 225 Autos entspricht. Knapp über der Kapazitätsgrenze mit jeweils 105 Prozent ist man in Ebersberg mit 150, Grub mit 90, Markt Schwaben mit 500 und Zorneding mit 200 täglich dort parkenden Fahrzeugen. 165 Autos und genau 100 Prozent Belegung ermittelten die Experten in Vaterstetten. In Grafing-Bahnhof stehen täglich 870 Autos, damit ist der Parkplatz zu 95 Prozent belegt. Mit 335 kommt Poing auf 85 Prozent, genau wie Steinhöring mit 25 Parkern. Relativ viele freie Plätze gibt es in Grafing-Stadt, wo im Schnitt 85 Autos 80 Prozent der Parkplätze belegen und in Tulling, wo es 15 Autos und 60 Prozent sind.

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Radler: Spitzenreiter mit 125 Prozent Belegung ist hier Grub, allerdings entspricht dies nur 70 Rädern. Markt Schwaben ist mit 115 Prozent und 225 Rädern ebenfalls überbelegt, ganze 385 werden täglich in Baldham abgestellt, damit sind die dortigen Stellplätze zu 100 Prozent ausgelastet. Genau wie jene in Zorneding, wo es sogar 425 Räder sind, knapp die Hälfte sind es mit 215 in Ebersberg, was aber auch dem Maximum der verfügbaren Plätze entspricht. Nahe dran mit jeweils 95 Prozent sind die Fahrradständer in Grafing Stadt und Kirchseeon, in absoluten Zahlen entspricht dies 235 und 135 Rädern. 200 davon parken täglich in Grafing Bahnhof, womit die Ständer zu 85 Prozent belegt sind, ähnlich ist es in Vaterstetten, wo 285 Räder 80 Prozent Kapazität entsprechen.

Mehr Platz ist derzeit in Aßling, hier stehen täglich 50 Radler ihre Vehikel ab und belegen damit 70 Prozent der Stellplätze. Je 55 Prozent sind es in Poing mit 315 und in Eglharting mit 105 Rädern. Genau zur Hälfte mit jeweils zehn Rädern belegt, sind die Stellplätze in Tulling und Aßling.

Die Experten des MVV kommen zum wenig überraschenden Schluss, dass ein Ausbau der Park- und Fahrradstellplätze nötig ist. Empfohlen wird dies sowohl für alle Anlagen, die über die 100 Prozent-Grenze kommen, als auch für jene, die sich dieser annähern: Ab 90 Prozent Auslastung solle man über eine Erweiterung nachdenken. Aktuell ist eine solche - sowohl für zwei- als auch für vierrädrige Fahrzeuge - lediglich in Zorneding geplant. Die Fachleute verweisen außerdem darauf, dass der Ausbau von Fahrradständern an Bahnhöfen derzeit sehr großzügig gefördert wird. Mindestens 40 in Einzelfällen aber bis zu 90 Prozent der Kosten werden von Bahn, Bund und Land übernommen.