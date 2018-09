28. September 2018, 21:56 Uhr Pädagogen unter Druck Klassenziel nur knapp erreicht

Der Lehrermangel an den Grund- und Mittelschulen nimmt immer drastischere Formen an: Im Landkreis sind bereits drei Wochen nach Schulbeginn fast alle mobilen Reserven im Einsatz

Von Viktoria Spinrad, Clara Lipkowski und Moritz Kasper, Ebersberg

Bereits knapp drei Wochen nach Schulbeginn zeichnet sich im Landkreis Ebersberg ein Mangel an Lehrkräften und gebilligten Stunden ab. Wie Schulamtsleiterin Angela Sauter bestätigt, sind bereits jetzt fast alle 44 Vertretungslehrer, die "mobilen Reserven", an Grund- und Mittelschulen des Landkreises im Einsatz, um Ausfälle abseits ihrer festen Schulen abzudecken. Rektoren berichten zudem von zu wenigen Fachlehrern, davon, dass AGs nicht angeboten werden können - und dass Praktikanten eigenständig Klassen beaufsichtigen müssen.

"Es langt heuer wieder hinten und vorne nicht", kritisiert die Zornedingerin und Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLB), Simone Fleischmann. Wie knapp bemessen die Vorgaben des Freistaats für Lehrerersatz sind, zeigt sich zum Beispiel in Poing. "Es war bereits am Anfang ein Problem, ob ich 51 Stunden mobile Reserve bekomme", sagt Schulleiterin Luitgard Stephan-Wagenhäuser. Das sind die Stunden, in denen zwei ihrer Lehrer für Fortbildungen Ersatz benötigen. Bisher habe sie aber nur die Zusage für zwei Kräfte à zehn Stunden - also noch nicht einmal die Hälfte. In Forstinning wiederum sieht man es als "ganz normal" an, dass bereits alle "Mobilen" im Einsatz sind. Wichtig sei, dass die Pflichtstunden abgedeckt seien, sagt Schulleiterin Monika Koch - und das sei bis dato der Fall.

Dass dem regulären Unterricht nichts im Wege stehe, betont auch das Ebersberger Schulamt Jahr für Jahr. Erfüllter Pflichtunterricht als Maßstab für einen erfüllten Bildungsauftrag? Die BLLV-Präsidentin kritisiert genau diese Darstellung der Staatsregierung. Dass eine Schule als versorgt gilt, sobald ein Lehrer pro Klasse da ist - "das ist einfach schade", so Fleischmann. Wenn der Pool aus Vertretungslehrern bereits jetzt im Einsatz sei, zeige das, dass die Personalsituation an den Schulen "auf Kante genäht" sei: "Beginnt man einmal zu ziehen, reißt das Tuch da, wo es am ehesten eng wird."

Etwa bei den Fachlehrern. Sie erlebe es heuer zum ersten Mal, dass reguläre Lehrkräfte mit den Kindern werken müssten - "so gut es eben geht", berichtet Koch aus Forstinning. In den untereren Stufen funktioniere das noch, doch "beim Laubsägen mit den Älteren dürfte es schon schwieriger werden. Der Fachkräftemangel schlägt jetzt langsam zu." Das erlebt auch Franz Kraxenberger: Es fehlten Fachlehrer für Mathe, Physik und Chemie, berichtet der Kirchseeoner Rektor. Die Zahlen zeigen: Heuer sind sechs Fachlehrer weniger als noch 2017/18 an den Schulen im Landkreis unterwegs. Und: Sie machen nur knapp elf Prozent der Lehrerschaft aus.

Eine weitere Baustelle: Den Lehrern bleiben zu wenige Stunden, um Arbeitsgemeinschaften (AGs)zu leiten oder einzelne Schüler zu fördern. "AGs sind in dieser angespannten Lage gar nicht möglich", moniert die Poinger Rektorin. Nur Ganztagsklassen profitieren von solchen zusätzlichen Angeboten, "da können wir externe Kräfte zukaufen." Das selbe Problem kennt man in Zorneding. "Weil wir sämtliche Extrastunden in die Differenzierung stecken, können wir heuer keine AGs anbieten", klagte Schulleiterin Renate Hutterer Donnerstagabend im Zornedinger Gemeinderat. Dieser genehmigte den Antrag für die Finanzierung eines Freiwilligen, eines FSJlers, der an aushelfen soll. Kostenpunkt: etwa 9000 Euro. Auch wenn Menschen ohne entsprechende Qualifikationen natürlich keine Lehrer ersetzen können: Das Zornedinger Beispiel zeigt, wie junge Freiwillige und Praktikanten die teils prekären Situationen abfangen sollen, indem sie einzelne Schüler gesondert unterstützen, also leisten, was sonst die mobile Reserve übernimmt - wäre sie nicht im Dauereinsatz.

Junge Freiwillige als Puffer - ein Modell, das man auch im Schulamt schätzt. FSJler oder Bundesfreiwilligendienstler seien "ein Gewinn für jede Schule, weil vom sozialpädagogischen Aspekt unterstützend gearbeitet werden kann", sagt Amtsleiterin Sauter. Schließlich gebe der Arbeitsmarkt Sozialpädagogen für alle bayerischen Schulen zur Zeit nicht her, "und die finanziellen Ressourcen auch nicht". Ersetzen Praktikanten auch Lehrer? "Das kann ich mir nicht vorstellen", sagt Sauter. Schließlich dürften die Klassen "mit ihnen nicht alleine gelassen werden. Das würde der Dienstordnung zuwiderlaufen." Genau das aber berichtet Luitgard Stephan-Wagenhäuser, Poinger Schulleiterin. Die Situation sei gezwungenermaßen so, dass junge Praktikanten "teils eigenständig Klassen betreuen" - weil der Ko-Lehrer gleichzeitig eine andere Klasse betreuen müsse. Sie kritisiert: "Das geht am Ziel der Praktikanten vorbei, die ja zum Lernen gekommen sind."

Angesichts der angespannten Personalsituation bleibt die Frage: Was passiert, wenn die erste Grippewelle anrollt? "Dann kann es passieren, dass wir nicht mehr alles abdecken können", sagt Doris Pfefferkorn, von der Glonner Grund- und Mittelschule. Schließlich sei die mobile Reserve "immer irgendwann aus." Dann müssten Lehrer, die eigentlich frei hätten, einspringen; Klassen würden zusammengelegt. Eine wiederkehrendes Szenario, das auch Goldschmitt-Behmer von der Grafinger Grundschule umtreibt. Noch sei man "gut versorgt". Aber würden fünf Kollegen krank, "haben wir hier ein Problem". Ihre Devise: "Toi, toi, toi."