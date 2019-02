6. Februar 2019, 21:52 Uhr Ortsverband Ebersberg Gressierer bleibt CSU-Vorsitzender

Alexander Gressierer, der für die CSU gern als Bürgermeisterkandidat in die Kommunalwahl ziehen möchte, wird auch künftig den Ebersberger Ortsverband der CSU führen. Wie weite Teile des Vorstands wurde auch er bei den Neuwahlen in seinem Amt bestätigt. Themenschwerpunkte sieht er in den kommenden Jahren im Bereich des Wohnungsbaus und in der Sozialpolitik. Aber auch die Diskussion rund um eine Nord-Süd-Umfahrung werde die Kommunalpolitik weiter spannend machen. Zur Bürgermeisterwahl sagte Gressierer, Anspruch der CSU müsse es sein, "einen Kandidaten zu stellen, der den Wahlkampf mit maximalem Einsatz und vollster Überzeugung führt". Dazu sei er gerne bereit. In den engeren Vorstand gewählt wurden außerdem als stellvertretende Vorsitzende Florian Brilmayer, Michael Pollak und Marina Matjanovski, als Schatzmeister Achim Schmeißer, sowie als Schriftführerin Anna Vocke.