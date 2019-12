Der Marktgemeinderat macht den Weg für einen Umzug des Autohauses Wagner an den Spannleitenberg frei. Womöglich wird es diesen aber nie geben, denn auch das Awo-Seniorenheim will seinen Standort wechseln. Nun könnte es zu einer Flächenteilung kommen

Bleibt das Kirchseeoner Autohaus Wagner an seinem jetzigen Standort, verlegt es seinen Sitz an den Spannleitenberg oder verlässt das Traditionsunternehmen gar die Marktgemeinde? Diese Fragen beschäftigen viele Kirchseeoner seit rund einem Monat, als auf der Bürgerversammlung bekannt geworden ist, dass die Gemeinde der Firma als Ersatzgrundstück das Freizeitgelände am östlichen Ortsrand angeboten hat. Nun hat der Marktgemeinderat dem Umzug des Autohauses auch offiziell die Tür geöffnet, gleichzeitig ist in der jüngsten Sitzung aber überraschend eine neue Variante auf den Tisch gekommen, die wieder alle Möglichkeiten offen lässt.

Die Kirchseeoner Gemeinderäte haben sich ihre Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht. Eigentlich hätte bereits in der Sitzung im November ein Beschluss darüber fallen sollen, wie es mit den Plänen des Autohauses weitergeht. Weil viele im Gremium allerdings die mangendeln Informationen beklagt haben, wurde die Abstimmung um einen Monat vertagt. In der Zwischenzeit hatte es eine Fragerunde mit Autohaus-Geschäftsführer Richard Wagner gegeben, in der alle Zweifel beseitigt werden sollten.

Und tatsächlich zeichnete sich nun ein deutlich klareres Bild der Lage: Zum einen hat man bei der Firma bekräftigt, am liebsten am alten Standort bleiben und dafür einen Teil des ehemaligen Bundeswehrgeländes an der Waldbahn von der Gemeinde abkaufen zu wollen. Zum anderen steht inzwischen fest, dass man sowohl den Dirtpark als auch den Bolzplatz vom Spannleitenberg an eine andere Stelle umsiedeln könnte. Eben das war bei der früheren Debatte noch in der Schwebe, wie Bürgermeister Udo Ockel (CSU) nun aber sagte, sei das kein Problem. "Platz ist genug da. Wir können auf gemeindlichen Flächen Ersatz dafür schaffen." Für viele Gemeinderäte war eben das der Knackpunkt, warum sie noch mehr Bedenkzeit wollten.

Wer aber dachte, damit sei die Sache nun geklärt und das Gremium würde für einen möglichen Umzug grünes Licht geben, der sah sich getäuscht. Denn Ockel überraschte seine Kollegen mit einer weiteren Variante: Dem Bürgermeister zufolge spiele die Arbeiterwohlfahrt (Awo) mit dem Gedanken, ihr Seniorenheim samt Angestelltenwohnungen auf das ehemalige Bundeswehrgelände zu verlegen. Am jetzigen Standort Am Dachsberg sollen dann Wohnungen entstehen. "Das ist alles noch sehr vage", so Ockel, der dennoch eine ungefähre Größenordnung für das Projekt nannte: 10 000 Quadratmeter Fläche würde die Gemeinde verkaufen, etwa 7000 davon würde die Awo benötigen. Den Rest könnte dann das Autohaus Wagner haben.

Ein Großteil der Gemeinderäte könnte mit dieser Variante gut leben, unter einer Bedingung: der Preis muss stimmen. "Wir können uns nicht vorstellen, auf dem Bundeswehrgelände Vergünstigungen zu geben", sagte etwa Paul Hörl (CSU) mit Blick auf die größte Wertanlage des Marktes. Denn mit dem dortigen Flächenverkauf will Kirchseeon das klaffende Loch in der Haushaltskasse stopfen. "Ich sehe nicht, dass wir dort eine Fläche zum Gewerbegrundpreis verschleudern", sagte deshalb Thomas Kroll (SPD).

Eine solche Planung wäre aber ohnehin Zukunftsmusik. Zunächst ging es in der Sitzung ja darum, ob der Spannleitenberg weiterhin eine Variante in den Umzugsplänen spielen soll. Und ein Großteil der Gemeinderäte meinte: ja. Man wolle dem Unternehmen keine Steine in den Weg legen und auch dann eine Option offen halten, falls sich das Vorhaben auf dem Bundeswehrgelände nicht konkretisiere, so die Meinung, der sich bis auf Rüdiger Za und Natalie Katholing (beide Grüne) alle anschlossen. Nun liegt es an Autohaus-Geschäftsführer Wagner, welche Pläne er weiter verfolgen will, oder wie Ockel sagte: "Ich will den Ball in seinem Spielfeld und weg von unserem Tor wissen." Diesen Wunsch hat das Gremium dem Bürgermeister vorerst erfüllt.