Am Grafinger Ortsausgang in Richtung Ebersberger Südumgehung und Reitgesing könnte schon bald eine große Tankstelle entstehen. Es geht um eine 4500-Quadratmeter-Fläche zwischen Münchner Straße, dem Netto-Markt sowie der Gustl-Waldau-Straße. Der Investor, bei dem es sich um einen Grafinger Unternehmer handelt, will eine Restfläche zusätzlich für die Wohnbebauung entwickeln.

Auf den ersten Blick würde freilich ein Standort an der Grafinger Ostumfahrung eher auf der Hand liegen. Die Trasse ist auf absehbare Zeit die verkehrsreichste und bedeutsamste Grafinger Straße. Doch weder liegen entlang der Umfahrung städtebaulich verträgliche Standorte. Noch sind die Zufahrten für eine direkte Anbindung an die Staatsstraße rechtlich durchsetzbar. Deshalb kommt nun wieder ein Plan in den Grafinger Stadtrat, den Investoren bereits um das Jahr 2003 durchgespielt, aber damals wieder verworfen hatten.

Konkret stand die Sache aktuell auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Der sollte in seiner jüngsten Sitzung über die Ausweisung eines sogenannten eingeschränkten Gewerbegebiets beschließen. Das Gremium vertagte die Entscheidung allerdings zunächst. Bevor eine Entscheidung fällt, wollen sich die Stadträte bei einem Ortstermin ein Bild vom Umfeld machen.

Dass die Stadtverwaltung den neuerlichen Plänen positiv gegenübersteht, ist jedoch kein Geheimnis. Eine ans "Lentner-Gelände" angedockte Tankstelle entspräche durchaus dem Entwicklungsgebot der Stadt. Denn Grafing habe ein gewisses Angebot alternativer Treibstoffversorgungen bereitzustellen, hieß es in der Beschlussvorlage zur Sitzung. Und die würden nun einmal zusätzlichen Flächenbedarf auslösen. Obwohl das Vorhaben dem längst aufgestellten Flächennutzungsplan der Gegend entspricht, ist es nicht ohne Tücken. Hintergrund ist der Lärmschutz, dem, wie das Bauamt weiter schreibt, "zentrale Bedeutung" zukommt: Zum einen befindet sich gerade an der Lena-Christ-Straße ein Wohngebiet in Hörweite. Zum anderen will der Bauherr schließlich auf einigen Restflächen Wohnraum schaffen. Weil aber das bestehende Gewerbegebiet um "Netto"-Markt und Autohaus die Lärmkontingente des Areals bereits weitgehend ausschöpft, besteht laut Bauamt auf den neu auszuweisenden Flächen "für die sensible Nachtzeit dagegen praktisch keine Nutzungsmöglichkeit mehr".

Genau daraus entsteht ein Argument für die Tankstelle. Hintergrund ist dem Bauamt zufolge, dass eine solche baurechtlich als "typischerweise nicht störende Nutzungsart" klassifiziert ist. Zusätzlicher Hebel sei die verkehrliche Erschließung. "Der lärmintensivere Tankstellenzufahrtsverkehr wird ausnahmslos über die Münchener Straße abgewickelt. Das Wohngebiet wird dagegen nur über die Gustl-Waldau-Straße erschlossen." Das verhindere nicht nur eine unerwünschte Abkürzung zwischen den beiden Straßen, sondern ermöglicht auch eine Art Lärmabschirmung.

Wie die Situation in der Realität aussieht, soll bei der demnächst stattfindenden Ortsbesichtigung des Bauausschusses überprüft werden. Die Entscheidung für oder gegen die Ausweisung der neuen Gewerbeflächen liegt dann beim Stadtrat. Nachdem sich allerdings zuletzt alle Fraktionen des Gremiums deutlich für die Schaffung von zusätzlichen Flächen ausgesprochen hatten, gilt die Zustimmung als wahrscheinlich.