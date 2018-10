3. Oktober 2018, 21:58 Uhr Online-Stream über den Atlantik Aida hautnah

Das Grafinger Capitol überträgt erstmals Inszenierungen der New Yorker "Metropolitan Oper" live. Zehn Vorstellungen wird es bis Mai in dem Kino geben - immer an einem Samstag

Von Johanna Feckl, Grafing

Tickets für die Oper sind teuer. Wobei: Das stimmt nicht ganz - es gibt ja schließlich auch Stehplatzkarten. Die Bayerische Staatsoper in München etwa verlangt dafür meistens nicht mehr als zehn Euro, manchmal ist es sogar noch ein bisschen günstiger. Aber: Opern dauern lange, oft bis zu vier Stunden. Da schmerzen manch einem die Beine und Füße schon beim Gedanken daran. Also doch lieber sitzen. Karten im Parkettbereich kosten jedoch gerne mehr als hundert Euro. Nicht für jedermann das Passende. Und eine Alternative? Die gibt es nun in Grafing! Denn das dortige Capitol-Kino ist von dieser Saison 2018/2019 an eines von weltweit 2241 Lichtspielhäusern, die am Programm "Met Opera Live im Kino" teilnehmen: Inszenierungen aus der New Yorker "Metropolitan Opera" werden per Live-Schaltung auf die Leinwände übertragen - eine Eintrittskarte gibt es für 33 Euro.

Anna Netrebko und Anita Rachvelishvili in Verdis Oper "Aida". (Foto: Marty Sohl/Met Opera/oh)

"Live" bedeutet hier tatsächlich auch live - trotz sechs Stunden Zeitverschiebung. In New York betritt das Ensemble um 13 Uhr die Bühne der Met Opera; parallel dazu startet in Deutschland und somit auch in Grafing um 19 Uhr die Übertragung der jeweiligen Oper, zehn Termine bis Mai 2019 gibt es insgesamt. "Genau das macht das ganze ja aus", sagt Sandra Scheid. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Capitols. Wenn die Oper per Aufzeichnung oder Online-Stream übertragen werden würde, könne man sich auch gleich zu Hause vor den Laptop setzen. Scheid spricht von einer "besonderen Exklusivität", in deren Genuss der Zuschauer hier komme.

Sandra Scheid vom Grafinger Kino "Capitol" ist von der Qualität der Übertragung begeistert. (Foto: Marty Sohl/Met Opera/oh)

Per Satellit wird das Videosignal einmal quer über den Atlantischen Ozean übertragen. Für die Kinos bedeutet das in den meisten Fällen, dass eine technische Aufrüstung notwendig ist. So auch für das Grafinger Capitol. "Wir mussten einen Satelliten kaufen und verschiedene andere technische Geräte, um das Signal empfangen zu können", erklärt Sandra Scheid. Ein ziemlicher organisatorischer und finanzieller Aufwand. Aber einer, den Scheid gerne auf sich genommen hat. "Wir schauen uns immer nach Trends um - wir möchten unserem Publikum ja auch etwas bieten können." Ihr ist es wichtig, dass es auch in ländlicheren Regionen ein kulturell vielfältiges Angebot gibt, denn "es wäre ja traurig, wenn man immer extra nach München fahren müsste!" Also hält das kleine Team des Capitols stets die Augen und Ohren offen für kulturelle Neuigkeiten. "Kino bedeutet für mich nicht nur, dass wir Filme abspielen", erklärt Scheid. Kino sei vielmehr als eine Art von Event zu sehen. Dazu gehöre zum Beispiel, dass immer mal wieder Regisseure persönlich ihre Filme vorstellten - oder eben auch, dass man dem Publikum innovative Formate wie die Opern-Übertragungen präsentiere.

Met Opera Die Metropolitan Opera, oder kurz: Met Opera, ist eines der weltweit erfolgreichsten Opernhäuser. Als erste Inszenierung zeigte das Haus 1883 die Oper "Faust" (deutscher Titel: "Margarete") des französischen Komponisten Charles Gounod. Der Österreicher Gustav Mahler, einer der erfolgreichsten Komponisten des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts, war von 1908 bis 1910 Chef-Dirigent an der Met. Die Met verfolgte von Beginn an das Ziel, Opern über vielfältige mediale Wege seinem Publikum zu präsentieren. So übertrug sie im Januar 1910 erstmals eine Doppelvorstellung der Opern "Cavalleria rusticana" und "Pagliacci" öffentlich im Radio, das zum damaligen Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen steckte. Auch heute bietet die Met noch Radio-Übertragungen an, ebenso wie Audio-Streams - selbstverständlich live. FEJO

Verfolgt haben Scheid und ihre Mutter Anneliese Scheid, Geschäftsführerin des Kinos, das Projekt schon seit einigen Jahren. Die Met Opera überträgt ausgewählte Inszenierungen aus ihrem Spielplan bereits seit 2006 in Kinos, im März 2007 haben erstmals fünf deutsche Kinos eine Met-Vorstellung auf ihren Leinwänden gezeigt. Sandra Scheid wollte aber auf Nummer Sicher gehen, denn Neues verliere sich auch häufig schnell wieder. "Es gibt so viele Dinge, die kommen, werden eine Zeit lang sehr hochgeredet - und verschwinden dann genauso rasch wieder, wie sie aufgetaucht sind", sagt Scheid. Solche Fälle bedeuten meistens Verluste für die kulturellen Institutionen. Deshalb wartete Scheid zunächst ab, ob die Live-Übertragungen eine dauerhafte Aktion der Met Opera werden und wie das Interesse des Publikums sich entwickeln würde. Mittlerweile nehmen 212 deutsche Kinos an dem Programm teil, Deutschland ist zusammen mit Österreich nach den USA weltweit der stärkste Markt für Oper im Kino. Die Zahlen sprechen also für sich, deshalb soll es jetzt soweit sein: Im einzigen Kino im Landkreis gibt es nun die zehn Met-Opern der Saison 2018/2019 in Saal eins zu sehen. Der Raum bietet Platz für 220 Opern-Fans.

Testübertragungen hätten in Grafing bereits stattgefunden, erzählt Sandra Scheid - und zeigt sich begeistert: "Ich war schon in einigen Opernhäusern, aber einen so guten Platz, bei dem ich alles so haargenau sehen konnte, hatte ich noch nie!" Jede noch so kleine Bewegung und Mimik sei erkennbar, das sei ohne sehr gutes Fernglas bei einem "echten" Opernbesuch gar nicht möglich. "Und auch der Sound ist nicht zu verachten."

Freilich sei eine Live-Übertragung im Kino nicht dasselbe wie ein realer Besuch der Oper - die Atmosphäre sei unterschiedlich. Weder besser noch schlechter, das betont Scheid. Einfach anders. Und: "Mal eben nach New York rüber zu jetten, um in die Met Opera zu gehen, ist auch nicht gerade günstig", gibt sie zu bedenken. "Hier bei uns in Grafing ist es dann doch erschwinglicher."

"Met Opera live im Kino", von Samstag, 6. Oktober, an im Capitol Kino in Grafing. Karten nur im Vorverkauf online unter www.capitol-grafing.de (zzgl. VVG) oder vor Ort im Kino, je 33 Euro. Bis 6. Oktober: Abo für alle zehn Vorstellungen, je 297 Euro.