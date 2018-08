19. August 2018, 22:24 Uhr Online-Anmeldung ab sofort Mehr als Blech

Freie Plätze in der Musikschule und ein Workshop für Nachwuchsbläser

"Aufwachsen mit Musik" - die Musikschule macht im neuen Schuljahr mit neuen Angeboten möglich. Am ersten Schultag, Dienstag 11. September, beginnt auch wieder der Unterricht in der Musikschule, und es sind noch einige Restplätze frei. Das Sekretariat ist vom 6. September an wieder besetzt und informiert Interessenten über alle Möglichkeiten von "A" wie Akkordeon bis "X" wie Xylofon! Es gibt auch neue Musikkooperationen in Kindertageseinrichtungen, Horten und Schulen. Die Musikschule vermittelt Schnupperstunden für jene, die sich noch nicht so recht entschieden haben.

Bereits zuvor gibt es ein ganz besonderes Ferienangebot. "Haste Töne" heißt es in der letzten Sommerferienwoche. Holz und Blechbläser sowie Schlagzeuger sind gefragt. Am Donnerstag, 6. September, bietet Musikschulleiter und Dirigent Bernd Kölmel einen Blasorchesterworkshop in der Musikschule an. Mitmachen kann jeder und es ist kostenlos. Etwa zwei Jahre Erfahrung mit dem Instrument sollten die Teilnehmer allerdings haben. Es soll ein Blasorchesters gegründet werden, das heißt, auf den Workshop folgen für alle begeisterten Nachwuchsmusiker gemeinsame Proben, welche die Möglichkeit bieten, auch anschließend in der Gruppe zu musizieren. Gespielt wird populäre Musik, von Abba über Queen bis Katie Perry. Der Workshop findet von 14 bis 18 Uhr in der Musikschule statt. Instrument und Notenständer sollten dabei sein.

Anmelden können sich Interessenten per Mail an service@musikschule-vaterstetten.de. Das Büro in der Baldhamer Straße 39, ist vom 6. September an wieder besetzt, Montag bis Freitag, 8.30 bis 13 Uhr, telefonisch erreichbar unter (08106) 995 49 30. Im Internet ist die Musikschule Vaterstetten unter www.musikschule-vaterstetten.de zu finden. Freie Plätze gibt es unter anderem noch in Kursen im Poing, so im Musikgarten 2 (Eltern-Kind-Gruppe für Drei- bis Vierjährige), Dienstag 15.45 bis 16.30 Uhr, in der Musikalischen Früherziehung 1 (ab vier), Mittwoch, 16.10 bis 16.55 Uhr, und in der Musikalischen Früherziehung 2, (Vorschulkinder ab fünf), Mittwoch 17 bis 17.45 Uhr. Die Kurse finden in der Gruber Straße 4 statt.