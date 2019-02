18. Februar 2019, 21:44 Uhr Ökumeneabend Theologe spricht über Glaubensbekenntnis

Schon in den ältesten schriftlichen Aufzeichnungen der Christenheit finden sich formelhafte Zusammenfassungen der wichtigsten Glaubensinhalte. Über Jahrhunderte fortgeschrieben ist daraus ein Akt entstanden, mit dem sie sich zu ihrem Gott bekennen. Am Mittwoch, 20. Februar, stellt der Grafinger Ökumeneabend das Thema in den Mittelpunkt. "Das Glaubensbekenntnis verstehen: Von der Wiederkunft Christi", lautet der Titel. Referent ist der Diplom-Theologe Michael Huber, der aktuell am Lehrstuhl für Dogmatik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität promoviert. Beginn ist um 20 Uhr in der Grafinger Stadtbücherei.