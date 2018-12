4. Dezember 2018, 22:01 Uhr Öko-Landwirtschaft Das liebe Federvieh

Die Freibergers haben ihren Hof von Rinderhaltung auf einen ökologischen Legehennenbetrieb umgestellt. Die Hühner haben Auslauf und Platz zum Scharren, die Hähne werden nicht geschreddert, sondern ebenfalls aufgezogen

Von Konstantin Schätz

Vorsichtig öffnet Andrea Freiberger die Türe zum Stall - erst einen Spalt, dann ganz. Die strahlend weißen Hühner mit dem roten Kamm machen einen Bogen um die Eindringlinge. Ihnen ist die Sache suspekt. Immer mehr Hähne mischen sich unter die weiblichen Artgenossen, um sie vor drohender Gefahr warnen zu können. Alarmiert recken sie die Hälse in die Luft. "Wow, die sehen super aus", lobt Thomas Neumaier die Vögel. Der Sicherheitsradius der Tiere wird wieder kleiner. Für einen Moment könnte man meinen, dass sie das Kompliment des Naturland-Fachberaters verstanden haben. Er steht immer noch im Türrahmen und beobachtet die Hühner. "Der rote Kamm steht. Das ist ein Zeichen dafür, dass es ihnen gut geht", fährt er fort. Andrea Freiberger freut sich über die Aussage. Wenige Minuten später wird sie über sich selbst sagen, dass sie nicht nur Mutter von zwei Kindern, sondern auch von 1630 Hühnern ist.

Andrea Freiberger und ihrem Mann Lorenz gehe es nicht nur um den Verkauf von Eiern, sondern auch um das Tierwohl. Das zumindest steht auf ihrem Flyer. Auf ihrem Hof in Griesstätt im Landkreis Rosenheim hat die Familie Freiberger gleich zwei 180-Grad-Wendungen hingelegt. Denn sie sind nicht nur von Milchkühen auf Legehennen-Haltung umgestiegen, sondern auch von konventionell auf öko. Rund 1500 Eier legen ihre Hühner zurzeit. Diese werden an Einzelhändler aus dem Landkreis Rosenheim und an vier REWE-Märkte verkauft. Zwei davon befinden sich im Landkreis Ebersberg.

Vier bis fünf Monate hat der Umbau gedauert. "Wir hatten früher 25 bis 30 Milchkühe und nochmal ungefähr 30 Stück Jungvieh. Jetzt haben wir vielleicht noch zwölf Kühe", erklärt Andrea. Die Jungkühe habe die Familie behalten. Die älteren Kühe seien gemästet und geschlachtet worden. "Den Rest haben wir verkauft", fügt die 32- Jährige hinzu.

Doch nicht nur 1630 Hühner beleben heute den Stall, in dem noch vor einiger Zeit Kühe gelebt haben. Auch 14 Hähne machen den Hof zu etwas Besonderem. "Normalerweise werden die männlichen Tiere aus wirtschaftlichen Gründen sofort getötet. Bei der Initiative Zweinutzungs-Huhn werden die männlichen Küken bei der Geburt nicht sofort aussortiert", erklärt Thomas Neumaier. Er ist Fachberater des ökologischen Verbands Naturland. Mehr als 40 Millionen sogenannter "Legehennen-Brüder" würden jedes Jahr in Deutschland getötet, schreibt die Bruderhahn Initiative Deutschland (BID) auf ihrer Website. Wie Thomas Neumaier erklärt, gibt es aber mittlerweile verschiedene Initiativen, bei denen die Hähne zehn bis zwölf Wochen mit aufgezogen und dann erst geschlachtet werden. "Das Fleisch der Hähne wird dann verarbeitet und verkauft", erklärt Thomas Neumaier.

Der 29-jährige Fachberater hat die Familie Freiberger bei den Veränderungen unterstützt und beraten. Projekte wie diese würden ihm am Herz liegen. "Mittlerweile sind 13 Prozent aller verkauften Eier öko. Vor zehn Jahren waren es vielleicht sieben Prozent", erklärt er. Auch in Ebersberg könne man den Trend wahrnehmen. 23 Höfe würden sich im Landkreis an die Richtlinien des Ökoverbands Naturland halten - Tendenz steigend. Allerdings gäbe es noch viel zu tun. Denn die konventionelle Haltung habe immer noch zur Folge, dass oft zu viele Hühner auf kleinem Raum leben. "In Niederbayern gibt es beispielsweise einen Stall, in dem 450000 Hühner gehalten werden", sagt Neumaier.

Die Käufer können anhand der Zahl auf dem Ei erkennen, ob sie aus einer Öko-Haltung kommen oder nicht: "Wenn eine 0 draufsteht, dann hat man sich an die Öko-Verordnung der EU gehalten", erklärt Neumaier. Man könne dann davon ausgehen, dass die Eier aus einem Betrieb kommen in dem lediglich 3000 Tiere in einem Abteil gehalten werden. Außerdem schreibe die Verordnung vor, dass nicht mehr als sechs Tiere auf einem Quadratmeter leben dürfen und immer vier Quadratmeter Grünauslauf zur Verfügung stehen müssen.

In einem Raum direkt neben dem Stall stapeln sich die Eierschachteln zu kleinen Türmen. Ei für Ei wird hier in die grün-weißen Schachteln gelegt. Es ist Handarbeit. Auf einem Stück Papier sind Größe und Anzahl der Eier notiert. Man unterscheidet zwischen S, M, L und XL. Junge Hühner legen kleine Eier, ältere Hühner dann große. "In den ersten vier Wochen haben meine Kinder beim Sortieren und Einpacken noch fleißig mitgeholfen", lacht Andrea Freiberger. "Sie haben dann immer einen Wettbewerb gemacht, wer das größte und wer das kleinste Ei findet." Mittlerweile helfen sie ihrer Mutter noch eine Viertelstunde am Tag. Ihr Mann Lorenz arbeitet unter der Woche als Lagerhausleiter und könne deshalb nicht auf dem Hof helfen. Für die zweifache Mutter sei das allerdings kein Problem. Drei Stunden würde das Sortieren der Eier täglich in Anspruch nehmen. Das sei kein Vergleich zu der Arbeit mit den Milchkühen. "Da mussten wir deutlich mehr arbeiten."