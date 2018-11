13. November 2018, 21:49 Uhr Öffentlicher Nahverkehr Das Prinzip Hoffnung

Viele Bürger in Aßling wünschen sich eine Erweiterung des MVV-Bereichs. Dafür bräuchte es aber wohl Hilfe aus München

Von Jonas Wengert, Aßling

"Über 50 Prozent der Autos, die bei uns am Bahnhof stehen, haben ein Rosenheimer Kennzeichen", sagt Martin Pregler. Die Parkplatzsituation sei kritisch. Um der Lösung des Problems ein bisschen näher zu kommen, veranstaltete der CSU-Ortsverband Aßling einen Informationsabend zum Thema "Zukunft des MVV" im örtlichen Gasthaus Hilscher. Landrat Robert Niedergesäß (CSU) erläuterte, was die Aßlinger erwarten dürfen - und was nicht.

Konkret geht es um folgendes Problem: Aßling ist eine Randgemeinde im MVV-Tarifbereich. Viele Pendler aus dem Raum Rosenheim fahren deshalb mit dem Auto bis zum örtlichen Bahnhof und nutzen erst dann die öffentlichen Verkehrsmittel, um an ihren Arbeitsplatz in die Nähe von München zu gelangen. Eine Ausweitung des Tarifbereichs würde da Abhilfe schaffen, so Preglers Argumentation.

Niedergesäß ist Sprecher der acht MVV-Verbundlandkreise rund um die Landeshauptstadt. Obwohl dies viel Zeit beanspruche und die Verhandlungen oft schwierig seien, sei ihm diese Aufgabe ein Herzensanliegen. Insbesondere, da sich der Landkreis das Ziel "Energiewende bis 2030" gesetzt habe. Im Zuge dessen sei, so Niedergesäß, eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung. Nur mit einem attraktiven Angebot an Bussen und Bahnen werde es gelingen, den Individualverkehr zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen, dabei spiele auch eine Vergrößerung des MVV-Bereichs eine wichtige Rolle.

Die steigende Zahl parkender Autos, an der in Aßling Anstoß genommen wird, belegte der Landrat in seiner Präsentation. 1998 seien täglich etwa 14 200 Rosenheimer in den Tarifbereich gependelt, vor drei Jahren waren es hingegen gut 18 500. Die Zahlen haben auch mit der allgemeinen Entwicklung im Großraum München zu tun, bei welcher der Landkreis keine Ausnahme mache. Dieser sei besonders in jüngerer Vergangenheit stark von Zuzug geprägt. Alleine in seinen fünf Jahren als Landrat sei die Bevölkerung um 10 000 Einwohner gewachsen, berichtete Niedergesäß. "Es wird kuscheliger, und damit steigt natürlich auch der Druck im Bereich Mobilität." Die Aspekte Wachstum und ÖPNV seien zwei Seiten einer Medaille.

Das Problem an einer Verbunderweiterung sei, so der 47-Jährige, dass die Verkehrsunternehmen mit Mindereinnahmen zu rechnen hätten - sogenannte "Harmonisierung- und Durchtarifierungsverluste". Als das MVV-Gebiet 2015 um den Filzenexpress nach Wasserburg ausgedehnt wurde, habe die Stadt selbst die kalkulierten Verluste von 260 000 Euro übernommen. "Die selbe Rechnung für die Aufnahme von Rosenheim in den Tarifverbund hat ergeben, dass ein Defizit von circa zwei Millionen Euro aufgefangen werden müsste", erläutert Niedergesäß. Dass der Landkreis Rosenheim diese Belastung nicht mal eben auf sich nehmen wolle, sei verständlich. Der Landrat setzt an dieser Stelle auf eine gute Zusammenarbeit mit Hans Reichhart (CSU) als frisch gebackenem Verkehrsminister und das Engagement der neu gebildeten Landesregierung. Laut Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern wolle diese "einheitliche Tarif- und Verbundstrukturen in den regionalen Verkehrsräumen voranbringen". An einer Stelle des Papiers heißt es, man werde "die kommunalen Aufgabenträger beim notwendigen Ausbau der Infrastruktur und der Ausweitung des Verkehrsangebotes finanziell unterstützen". Noch seien das zugegebenermaßen "wachsweiche Worte", so Niedergesäß, gleichzeitig aber auch schon mal eine Grundlage. Der Landrat betonte den Beitrag des Landkreises zu einem verbesserten Angebot im ÖPNV. Das Angebot in Regionalbussen sei von 17 Millionen gefahren Kilometern im Jahr 1996 auf 37 Millionen Kilometer im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt worden. Auf Nachfrage von Andreas Wieser, JU-Ortsvorsitzender in Aßling, versicherte Niedergesäß, dass speziell auch das Fahrtenangebot an Wochenenden erweitert werden soll. Man arbeite an einer Verbesserung des Betriebskonzepts, einer klareren Stundentaktung und an einer Ausweitung bis in die Nacht. Für diese Themen gebe es im Kreistag eine gute parteiübergreifende Zusammenarbeit. Was einen baldigen Rückgang der parkenden Autos angehe, könne er "mehr als Hoffnung am heutigen Tag nicht geben", so Niedergesäß. Man werde mit der Forderung nach einer Tarifverbunderweiterung aber definitiv hartnäckig bleiben.