Unbekannte haben am Wochenende am Spielplatz am Sojerweg eine Sitzgarnitur zersägt, einen Pavillon demoliert und eine weitere Sitzgelegenheit im Bereich des benachbarten Skaterparks angezündet. Die Polizei vermutet, dass sich die Zerstörungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugetragen haben. Offenbar alkoholisiert haben die Täter auch mit einem Beil auf die Bänke und Tische eingehackt. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Ebersberg entgegen.