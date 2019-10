Die Eichhofner Dorfmusik lädt am Sonntag, 20. Oktober, zum traditionellen Dorfkirta mit Musikantentreffen im kleinen Obereichhofen zwischen Lorenzenberg und Alxing ein. Im beheizten Zen'zn-Stadl werden bis in den Abend hinein sechs verschiedene Gruppen ihre Instrumente erklingen lassen, nicht auf der Bühne, sondern "frei aufg'spuit" inmitten der Festbesucher. Den Auftakt um 10.30 Uhr machen De Eichhofner Junga: Der Nachwuchs des Gastgebervereins zeigt unter der Leitung von Martin Anetzberger sein Können. Die Klang Bagasch und die Risserkogl Musi, De Boarisch Bris, die Oberlauser und die Blech Bagasch bringen dann abwechselnd Schwung in die festlich geschmückte Halle. Die Kinder des Aßlinger Trachtenvereins werden tanzen. Am Kirtamontag, 21. Oktober, von 19 Uhr an spielt die Eichhofner Dorfmusik dann selbst zum Kesselfleisch bayrisch-böhmische Blasmusik.