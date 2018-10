23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Ebersberg "Ich bin der schlechteste Witzerzähler der Welt"

Harry Meier, 36, (Mitte) hat die Witzemeisterschaft 2009 gestartet, zunächst nur in der Oberpfalz, mittlerweile in fast allen bayerischen Bezirken.

Die oberbayerische Witze-Meisterschaft findet dieses Jahr im Alten Speicher in Ebersberg statt. Ein paar Scherzfragen an Organisator Harry Meier.

Interview von Korbinian Eisenberger, Ebersberg/Neumarkt

Harry Meier aus Neumarkt ist Scherzfragen gewohnt. Einerseits, weil er Berufschullehrer ist, aber auch, weil er seit 2009 Witzemeisterschaften organisiert. Dieses Jahr hat der 36-Jährige die zweite oberbayerische Ausscheidung geplant - nach Rosenheim 2017 nun am Samstag, 10. November, im Alten Speicher in Ebersberg. Am Telefon spricht er vorab über das Geheimnis des Witzerzählens - und warum er selbst lieber zuhört.

SZ: Kommt ein Mann in eine Metzgerei und sagt: "Ich hätte gern 100 Gramm Leberwurst von der groben fetten!" Sagt die Metzgerin: "Tut mir Leid, die hat heute Berufsschule."

Harry Meier (lacht fünf Sekunden): Hehe, den kenne ich gut. Ein Paradebeispiel für einen guten Witz. Kurz und knackig.

Was macht einen guten Witz aus? Hilft es in dem Fall, dass Sie selbst Berufsschullehrer sind?

Ja, der Witz muss in die Lebenswelt des Zuhörers passen. Entscheidend für einen guten Witz ist die Fallhöhe. Wichtig ist auch, dass die Pointe versteckt ist, sodass sie einen komplett unerwartet trifft.

Erzählen Sie Ihren Schülern oft Witze?

Die Schüler wissen natürlich, dass ich die Meisterschaft erfunden habe und moderiere. Also bitten mich viele um einen Witz. Es gibt da nur ein Problem: Ich bin der schlechteste Witzerzähler der Welt.

Wie geht das denn zusammen?

Ich bin echt wahnsinnig schlecht im Witze erzählen. Aber: Ich bin der beste Zuhörer.

Warum das Berufsschul-lose Ebersberg?

Klamauk auf der Bühne findet sonst hauptsächlich in München statt. Eigentlich ist der bayerische Witz aber im Wirtshaus und an den Stammtischen daheim, also eher auf dem Land. Deswegen halten wir die Witzemeisterschaften immer in ländlichen Regionen ab. Den Platz im Alten Speicher brauchen wir, die Witzemeisterschaften sind so gut wie immer ausverkauft.

Wie viele Kandidaten kämpfen um den Titel des oberbayerischen Witzemeisters?

Bisher haben wir sieben Teilnehmer. Leider vermissen wir immer noch einen Lokalmatador aus dem Landkreis Ebersberg.

Welche Kriterien muss ein Kandidat denn erfüllen, um mitmachen zu dürfen?

Man muss nur in Oberbayern wohnen. Wir vom Wettkampf-Komitee telefonieren dann vorab mit jedem Kandidaten und machen uns ein Bild. Dafür lasse ich mir am Telefon einen Testwitz erzählen. Wenn jemand grundunlustig ist, sortieren wir aus.

Wie ist der Wettkampf-Modus?

Die Kandidaten müssen zu verschiedenen Themen Witze erzählen, etwa Familie, Tiere, andere Länder. Die Kategorien bekommen die Teilnehmer eine Woche vorher.

Wer macht denn da so mit?

Berufsmusiker, Stammtischler, Leute am Anfang der Kabarettkarriere, Hausfrauen.

Ist in Ebersberg auch eine Frau dabei?

Leider nein, vielleicht weil die Meisterschaft in Oberbayern noch sehr jung ist und sich noch rumsprechen muss. In der Oberpfalz ist das anders, da hatten wir auch schon mal eine Witzemeisterin.

Kennen Sie den schon? Ein Witz aus Ebersberg: Zwei Schweine gehen über den Hof und treffen den Eber. Das eine Schwein grüßt den Eber nicht. Fragt das andere: "Wieso hast du nicht gegrüßt?" Darauf das andere: "Den soll ich grüßen? Der hat mich gestern zur Sau gemacht!"

(lacht zehn Sekunden lang.) Den kannte ich nicht. Damit haben Sie sich qualifiziert.

Sie belieben zu scherzen.

Nein, Sie könnten jederzeit mitmachen. Bis nächste Woche kann man sich noch bei uns anmelden.

Gibt's denn einen Preis für den Witzemeister? Und was ist mit dem Vizemeister?

Es kommen drei Witzerzähler ins Finale. Eine Jury und das Publikum bewerten die Kandidaten und küren den Sieger. Der darf dann bei der großen bayerischen Witzemeisterschaft Oberbayern vertreten.

Okay, ich überleg es mir. Eines noch: Wie lautet eigentlich Ihr Lieblingswitz?

Sitzen zwei im Bushäusl, der eine ist Schauspieler, der andere hat auch kein Geld.

Im Ernst jetzt?

Wie gesagt, ich höre lieber zu.

Tickets (17 bis 23 Euro) für die Witzemeisterschaft am Samstag, 10. November, im Alten Speicher unter www.witzemeisterschaft.de, dort kann man sich bis eine Woche vorher als Kandidat anmelden.