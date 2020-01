Derzeit dürfen in dem kleinen Büro in Eglharting keine Wetten angenommen werden. Ob das auch so bleibt, entscheidet das Landratsamt.

Wer beim Wetten auf Dauer Erfolg haben will, muss Risiko und Ertrag sorgsam gegeneinander abwägen. Etwa so sorgsam, wie die Kirchseeoner Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung abgewogen haben, ob sie sich ein Büro für Sportwetten in ihrer Marktgemeinde vorstellen können. Die Mehrheit im Gremium konnte das nicht, dennoch ging man in der Verhinderungstaktik nicht "All-in". Anders als bei einem ähnlichen Fall in Ebersberg kurz vor Weihnachten, sprach man sich in Kirchseeon gegen den Erlass einer Veränderungssperre aus. Nun liegt die Entscheidung beim Landratsamt.

Schon bevor sich der Gemeinderat überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, wanderten die ersten Wettscheine über den Tresen der ehemaligen Metzgerei an der Hauptstraße in Eglharting. Das sah man im Rathaus gar nicht gerne und ließ durch das Landratsamt eine Nutzungsuntersagung aussprechen. Die Frage, die es nun zu klären galt, lautete: Soll das Wettbüro als solches seinen Betrieb offiziell wieder aufnehmen dürfen oder will man versuchen, eben das zu verhindern?

Laut Bürgermeister Udo Ockel (CSU) gibt es für letztere Variante zwei Möglichkeiten: eine mit hohem Risiko und besseren Erfolgsaussichten und eine ohne Risiko mit entsprechend überschaubaren Chancen, dem Betrieb einen Riegel vorzuschieben. Ersteres wäre eine sogenannte Veränderungssperre zu erlassen und schließlich einen neuen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen. Auf diesem Weg hatte die Stadt Ebersberg vor wenigen Wochen erfolgreich verhindert, dass sich ein Wettbüro in der Ulrichstraße niederlässt. Der Nachteil: Wie Ebersberg, müsste auch Kirchseeon für dieses Verfahren viel Geld auf den Tisch legen. Laut Bauamtsleiter Robert König wären für eine Änderung des Bebauungsplanes etwa 10 000 Euro fällig. "Dann hätten wir aber immer noch das Risiko, dass es am Ende nicht zu verhindern ist", so Bürgermeister Ockel.

Ganz ähnlich sah das Gemeinderat Sven Bittner (SPD): "Ein findiger Anwalt haut uns das um die Ohren." Für ihn habe eine Veränderungssperre ohnehin die Grundzüge einer aktiven Verhinderungsplanung. Das Hauptargument im Gremium war jedoch, dass so ein kleines Wettbüro das Gebäude ohnehin nicht mehr weiter abwerten könne. Derzeit sind dort ein Tattoo-Studio, eine Pension und ein Grill-Restaurant untergebracht, da falle so eine Wetten-Annahmestelle auch nicht mehr groß ins Gewicht. Oder wie Paul Hörl (CSU) sagte: "Ich würde den Riesenaufwand für diesen kleinen Betrieb nicht gehen." Klaus Seidinger (Freie Wähler) bekannte zwar, selbst kein Freund von Wettbüros zu sein, "an der Stelle sehe ich es aber nicht so kritisch".

Während auch Bürgermeister Ockel an dem Standort "keine negativen Auswirkungen auf den Ort" erkennen konnte, stieß das Vorhaben in Reihen der Grünen Liste auf Widerstand. "Mir gefällt es da überhaupt nicht", sagte Natalie Katholing. Besonders abends würden dort "komische Gestalten" rumstehen, und so ein Büro würde nur weitere solcher Leute anlocken. Und überhaupt, wetten könne man schließlich auch im Internet, so Katholing.

In den übrigen Fraktionen überwog jedoch das finanzielle Risiko für die Marktgemeinde, wenn man versuchen würde, die Einrichtung auf Biegen und Brechen zu verhindern. Die Variante einer Veränderungssperre war deshalb vom Tisch. Blieb noch die Option mit weniger Einsatz aber schlechteren Erfolgsaussichten: eine einfache Untersagung der beantragten Nutzungsänderung. Für eine solche führt die Marktgemeinde fehlende Stellplätze an und, dass sich das Vorhaben nicht in die Umgebung einfügen würde. Beides jedoch relativ schwache Argumente, wie Ockel selbst in der Sitzung bekannte, da es sich bei dem Gebäude um Altbestand handle. "Wir wissen deshalb nicht genau, ob unsere Ansicht haltbar ist", so der Bürgermeister. Das muss nun das Ebersberger Landratsamt entscheiden. In der Kreisbehörde wird in den nächsten Wochen geprüft, ob die Begründungen tatsächlich aus der Luft gegriffen sind, oder ob die Marktgemeinde trotz ihres geringen Einsatzes, den großen Jackpot knackt.