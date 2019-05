30. Mai 2019, 22:10 Uhr Nostalgischer Blick auf gute alte Zeiten Retro-Party

"Wer kein Stickeralbum hatte, konnte gleich wieder nach Hause gehen. So ging Fame damals": Mit nostalgischem Blick auf die guten alten Zeiten veranstaltet die Jugendinitiative Grafing (JIG) am Samstag, 1. Juni, eine "Through-The-Decades" Party, bei der alles im Zeichen der 70er, 80er, 90er und 2000er steht. Gemäß diesem Motto wird musikalisch durch die vergangenen Jahrzehnte gewandert. Begleitet wird der Abend von passender Deko, DJs und zahlreichen Specials. "Packt eure Schlaghosen, Vokuhilas und neonfarbenen Hightops aus", heißt es in der Ankündigung. Die Party im JIG, Rotterstraße 8, beginnt um 19 Uhr, Schluss ist um 3 Uhr. Der Eintritt kostet fünf bis sieben Euro.