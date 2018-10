15. Oktober 2018, 00:21 Uhr Nostalgie mit Power Von null auf hundert in zwei Akkorden

Auch nach 50 Jahren Bandgeschichte rocken die "Panzerknacker" beim Jubiläumskonzert noch lässig den Saal. Fans sind aus der gesamten Region angereist, um eine seelische Ganzkörpermassage zu genießen

Von Ulrich pfaffenberger, Emmering

Die dominierende Tonart an diesem Abend beim Bichlerwirt in Emmering heißt "Woast es no". Ohne Fragezeichen, denn sie wissen es alle noch, die Gäste im großen Saal des Wirtshauses, zusammengekommen zum Jubiläumskonzert anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Panzerknacker, ehemals Separation. Sepp zum Beispiel. Entspannt lauscht er bei einem Glas Bier den Stücken, die den Raum nicht nur mit Musik füllen, sondern mit Erinnerungen. So entspannt, wie nur jemand sein kann, dem gerade eine seelische Ganzkörpermassage widerfährt. Damals, als er noch zur Schule ging, hat er regelmäßig die 50 Pfennig Pausengeld, die er jeden Tag von daheim mitbekam, die Woche über gespart, um am Samstagabend auf ein Separation-Konzert zu gehen. Überall hin seien er und seine Freunde der Band damals nachgefahren.

Oder Rosi und Peter. Schon beim zweiten Lied des Abends zieht es sie zur Tanzfläche, die sich schnell füllt. Für die beiden keine Frage: "Wir hören die Melodie und wir tanzen." Es ist der Sound der Siebzigerjahre, der so unwiderstehlich wirkt: "Don't stop", "Celebration", "Apache". Die klassischen Nummern, gut drei Minuten von einem Gefühlszustand zum nächsten, gut drei Minuten aus dem eigenen Leben, die unverfälscht und seelennah wiederkehren. Es braucht nicht viel für eine Zeitreise. Bloß ein paar ehrenvoll ergraute Musiker, die ihre Instrumente nicht zum Festhalten haben, sondern auf ihnen zaubern wie eh und je. Die Band und ihre Musik werden zur klingenden Wegmarkierung, wie bei Wanderern im Gebirge: So lange dieser Sound erklingt, ist man noch gut unterwegs. Wobei sich nach einem halben Jahrhundert Bandgeschichte auch traurige Momente einfügen. "Der Schlagzeuger Heinz Kaiser hat damals auch auf unserer Hochzeit gespielt", erzählt Rosi. "Leider ist er vor drei Jahren gestorben."

Dabei geht es nicht nur um Nostalgie. Für die zeitlose Kraft der Musik spricht der hohe Anteil jüngerer Besucher. Die Autokennzeichen TS, MÜ, AÖ, WS, RO und EBE zeugen von der großen Reichweite der Band, sogar ED, STA und FFB sind dabei, um mustergültig gecoverte Versionen von "My Generation", "Keep on running" oder "Do it again" zu inhalieren. Drei Titel, die man durchaus programmatisch verstehen kann, als Leitmotiv für die ungebrochene Lust am Rock'n'Roll, von der die Panzerknacker und ihre vielen Bühnengäste an diesem Abend erfüllt sind. Dabei ist das nur ein kleiner Bruchteil aus dem schier unendlichen Repertoire der Band, die mit 22 Nummern bis zur Pause Standards setzt.

Selbst einem, der sie erst später kennengelernt hat, erschließt sich unmittelbar und mit umwerfender Erkenntnis, woraus sich die langjährige Liebe zwischen diesen Musikern und ihren Fans nährt: Die sagenhaft guten Interpretationen von Stücken, die das klangliche Wasserzeichen ihrer Entstehungszeit geprägt haben. Wer hier mäkeln möchte "Die haben doch nur gecovert", dem sei gesagt: Das muss man auch erst mal so gut können, dass man sich das Original sparen kann. Ihr Philly-Sound würde heute noch die Ansprüche des Radiosenders AFN erfüllen, die Stimmen und das Charisma der Sänger ziehen ungebremst das Publikum zur Bühne und ihr Pitch, zwei Punkte schneller als der Standard am Plattenspieler, beschleunigt die Emotionen von null auf hundert in zwei Akkorden. Vollblutmusikern wie diesen ist es zu verdanken, dass in einer Zeit mit maximal drei Radiosendern und ohne digitales Spielzeug die Songs von Black Sabbath, Cream, Steely Dan oder den Hollies nicht nur ihren Weg in die Ohren, sondern auch in die Herzen einer Generation fanden, die gerade aus der Stille der Provinz in die weite Welt der Musik aufbrach. Nicht "besser als gar nichts" waren sie verglichen mit den Originalen, sondern genauso echt und musikverliebt, nahbar und ansprechbar, die musikalische Begleitung zur persönlichen Revolution, tanzbar und zum Mitsingen, für drei Mark live und bis nach Mitternacht. Die Wirkung hält bis heute an. Nur dass bei den Schmusern keine Feuerzeuge mehr flackern. "Raucht kaum mehr jemand", sagt Rudi, draußen vor der Tür bei der Andachtszigarette, den Oberkörper rhythmisch in Bewegung, während "Keep on rocking" durch die Mauern des Gasthofs vibriert.