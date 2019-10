Nominierung in Pliening

Nachdem Roland Frick im SZ-Interview bereits angekündigt hatte, erneut zu kandidieren, wurde er nun bei der offiziellen Aufstellungsversammlung von 100 Prozent der anwesenden Mitglieder des CSU-Ortsverbandes in das Rennen um das Amt des Bürgermeisters in Pliening geschickt. "Dieses Votum sendet zumindest CSU-intern schon einmal ein klares Signal für die Arbeit von Roland Frick aus", heißt es in einer Pressemitteilung der CSU. Des weiteren wurden auf der Versammlung, die von knapp 60 Gästen und Mitgliedern besucht wurde, auch die Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. Dabei werden die Plieninger viele bekannte Namen auf der Liste finden - alle CSU-Gemeinderatsmitglieder stellen sich erneut zur Wahl.

Die Kandidaten: 1. Roland Frick, 2. René Buchmann, 3. Florian Bauer-Eberhart, 4. Franz Burghart, 5. Maximilian Kern, 6. Angelika Diefenthaler, 7. Michael Datzer, 8. Michael Klaß, 9. Tobias Huber, 10. Verena Heigl, 11. Josef Schiffmann, 12. Emmeran Königer junior, 13. Anni Wachinger, 14. Erwin Kerst, 15. Michael Hirthammer, 16. Günther Schuler junior, 17. Rita Beitinger, 18. Albert Betz, 19. Beate Erhard, 20. Ernst Reitsberger.