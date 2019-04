5. April 2019, 21:42 Uhr Nochmal günstiger Endspurt beim Bücherflohmarkt

Beim Flohmarkt der Stadtbücherei Grafing können Besucher aus Tausenden Medien auswählen und diese günstig erwerben. Verkauft werden Romane, Sachbücher, Zeitschriften, Kinder- und Jugendbücher, Romane in Fremdsprachen, CDs, DVDs, Schallplatten, Spiele und Puzzles. Zum Endspurt am Sonntag, 7. April, kostet jedes Teil sogar nur mehr die Hälfte. Geöffnet ist an diesem Tag sind von 9 bis 12 Uhr.