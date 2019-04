26. April 2019, 21:52 Uhr Noch bis 2. Mai zu sehen Isensee im Haus der Kunst

Die ehemalige Beirätin des Kunstvereins, Bianca Patricia Isensee, hat für ihre Diplomarbeit im Februar 2019 den Akademiepreis der Akademie der bildenden Künste München erhalten. Sie ist derzeit in der Debütantenausstellung vertreten. In Ebersberg waren Fotografien der Künstlerin unter dem Titel "Manhattan" im Oktober 2017 zu sehen. Die aktuelle Ausstellung im Haus der Kunst, Westflügel, Prinzregentenstraße 1, läuft noch bis Donnerstag, 2. Mai, und kann täglich von 10 bis 20 Uhr, am Donnerstag bis 22 Uhr besucht werden.