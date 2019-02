19. Februar 2019, 22:07 Uhr Noch bis Ende Juni Die Schönheit der Hagebutte

Gertraut Winkler zeigt bei einer Ausstellung in der VHS Vaterstetten ihre Meisterschaft als Illustratorin

Von Rita Baedeker, Vaterstetten

Eine Schönheit unter den Grazien der Botanik ist die Hagebutte nicht gerade, steht sie doch für das Verblühen der Rose, aus der sie erwachsen ist, für das Ende des Sommers. Für die mit lauter winzigen Nüsschen gefüllten Kapseln interessieren sich vor allem Menschen, die daraus Tee oder Marmelade zubereiten wollen, Maler und andere Ästheten eher selten. Die Vaterstettener Illustratorin und Kunsterzieherin Gertraut Winkler jedoch hat nun der hellroten, vitaminreichen Frucht in ihrer Ausstellung im Gebäude der örtlichen Volkshochschule gleich acht Gemälde, Zeichnungen und Monotypien gewidmet. Mal als exakte, jedes Blättchen und Härchen wiedergebende Buntstiftzeichnung, in Gold gerahmt und im Stil alter botanischer Illustrationen, mal als "Stillleben" mit Zündholzschachtel und dann wieder "angegammelt" als Metapher für Vergänglichkeit.

Winklers aktuelle Ausstellung bei der VHS Vaterstetten zeigt, dass sie die Natur liebt (Foto: Christian Endt)

Gertraut Winkler, die seit 1991 an der Volkshochschule Vaterstetten Malkurse gibt und für verschiedene Verlage als Illustratorin arbeitet, hat ihre neue Ausstellung "Ausflüge" genannt. In einem Text dazu erläutert sie die Doppeldeutigkeit des Begriffs: Zunächst ist er geografisch gemeint. Zahlreiche ihrer Bilder seien während Malausflügen in die Berge, in Wälder und Täler, in Gärten und ans Meer entstanden, schreibt sie. Als Ausflüge bezeichnet die Künstlerin jedoch auch ihre Freude an verschiedenen Stilarten und Techniken der Malerei, vom klassischen Aquarell bis zur Abstraktion, von der Kohlezeichnung bis zum Ölbild.

Gerne variiert Gertraut Winkler, die als Illustratorin arbeitet und Malkurse gibt, ihre Stile und Techniken. (Foto: Christian Endt)

So sind 46 Arbeiten entstanden, die aus einem Musterbuch der Malerei stammen könnten. Gemeinsam ist ihnen eine starke Zuneigung der Künstlerin zur Welt der Pflanzen und Früchte. Ob Feige, Artischocke, Walnussblatt oder Hagebutte: Mit grafischer Meisterschaft und Scharfblick fängt Winkler die jeweils besonderen farblichen und figürlichen Eigenheiten ihrer botanischen Modelle ein. In ihre Feigen etwa glaubt man hineinbeißen zu können, so saftig wirkt das Aquarell.

In ihren Gemälden widmet sich Winkler sowohl Landschaften als auch Pflanzen, Früchte und Tieren. (Foto: Christian Endt)

Ebenso plastisch bringt Winkler Landschaften auf Leinwand und Bütten. Fein komponiert beeindrucken ihre Stillleben antiker Stätten in Kleinasien (Türkei) sowie Aquarelle mit Motiven der Kanareninsel El Hierro mit ihren Felsen, der Macchia, mit Feldern und dem typischen Wolkenband über der Küste. Winkler malt auch Aquarelle dicht und pastos. Dem Inntal nach einem Regenguss verleiht sie jene eigentümliche Stimmung, die der erste Sonnenstrahl, der durch dunkles Gewölk bricht, auf Wald und Wiesen erzeugt. Schließlich unternimmt sie auch gelegentlich Ausflüge in die Abstraktion, orientiert sich an Kubismus, Farbfeldmalerei und Action Painting.

Und dann hat es ihr auch noch die Kuh "Bella" angetan. Eine mit Kohle und wenigen energischen Strichen gezeichnete Rückenansicht der Schönen, die breit und behäbig auf dem Boden liegt, weckt im Betrachter die Neugierde, sich das Weidevieh bei der nächsten Almwanderung etwas genauer anzuschauen.

Ausstellung "Ausflüge" von Gertraut Winkler im Gebäude der VHS Vaterstetten, Baldhamer Straße 39, bis 28. Juni, geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, außer freitags auch 16 bis 19 Uhr. In den Ferien nur bis 12 Uhr, Faschingsdienstag geschlossen.