Der Ebersberger Simon Strobl macht eine Ausbildung im Metallbau - doch seine Leidenschaft gilt der Fotografie. Im Rathaus können seine Aufnahmen nun erstmals besichtigt werden

Von Franziska Spiecker, Ebersberg

Ein gewaltiger Blitz schlägt gestochen scharf ins Meer ein, in diesem Moment sind Himmel und Wasser zweigeteilt: Links vom Blitz sind sie in tiefem Lila hell erleuchtet, rechts werden sie immer dunkler, bis sie am Horizont ineinander übergehen. Es ist einer dieser Momente, die in einem Sekundenbruchteil vergehen. Doch der junge Fotograf Simon Strobl hat ihn für immer festgehalten.

In der Kleinen Galerie im Erdgeschoss des Ebersberger Rathauses stellt der Berufsschüler nun zum ersten Mal seine Aufnahmen aus. Zu sehen sind 35 harmonisch angeordnete Fotos, Landschafts- und Tierbilder, die überwiegend in Ebersberg und Umgebung entstanden sind und eine erstaunliche Vielfalt an Stimmungen vermitteln. Das wirklich Besondere findet sich hier aber eigentlich hinter der Linse: Schöpfer der Bilder ist ein 16-jähriger Auszubildender, der wie so viele Jugendliche gerne mit dem Handy fotografierte, bevor er beschloss, sich von seinem ersten Lehrlingsgehalt eine Kamera zu kaufen.

"Ich habe mich schon länger für das Thema interessiert", sagt Simon über die Fotografie, der er sich seit knapp einem Jahr mit seiner eigenen Kamera widmet. Bereits vor Beginn seiner Lehre im Metallbau habe er sich durch sein gespartes Taschen-, Nachhilfe- und Rasenmäh-Geld eine Drohne finanziert und sich viele Videos angesehen, um seine Aufnahmetechnik zu verbessern. "Es gibt sehr viele Möglichkeiten zu fotografieren", erklärt er, etwa bei der Belichtungszeit. Fotografieren gefalle ihm so gut, weil "die Natur einfach auf dem Bild teilweise noch schöner aussieht als in der Realität".

Eine Einschätzung, die laut dem 16-Jährigen aber nicht auf sein Blitz-Bild zutrifft. Dieses sei in Italien am Meer entstanden, etwa auf der Höhe von Venedig. Damals fotografierte Simon noch mit dem Handy. Ein Stativ sei bei solchen Aufnahmen aber ohnehin das Wichtigste, sagt er. Er habe eine lange Belichtungszeit eingestellt, dann habe es geblitzt: "Und das war in der Realität schon noch einmal stärker und schöner, man hat richtig den Ton gehört", erzählt er.

Dass die Natur auch seine anderen ausgestellten Motiven dominiert, begründet der Jungfotograf mit der Ebersberger Umgebung. Da gebe es nun mal viel Landschaft, etwa den Forst oder den Klostersee, und auch viele Tiere auf den Bauernhöfen. So verwundert es nicht, dass auch Simons Lieblingsbild aus dem Landkreis stammt: Seine Drohnenaufnahme zeigt den Egglburger See, der genau wie das umliegende Grün durch die untergehende Sonne in warmes Licht getaucht wird.

Erfüllt den Betrachter bei diesem Anblick noch wohlige Wärme, so wird er bei einem Gang durch die Ausstellung in ganz verschiedene Gemüts- und Wetterlagen versetzt: In die Trägheit eines schlummernden Fuchses, der unter einem Ast döst. In den kühlen Zauber einer bläulichen Schneelandschaft, die selbst die Sonne nicht zu erwärmen vermag. In das feucht-kalte Klima einer Nebellandschaft, in deren Vordergrund ein Spinnennetz voller Tauperlen prangt, die in den Fäden wie fein säuberlich aneinandergereihte Glasperlen glitzern. Dabei sticht insbesondere die Anordnung der Bilder ins Auge: Die meisten Bilder sind zu zweit in einem Bilderrahmen ausgestellt, wobei sie entweder farblich oder thematisch zusammenpassen. Durch diese Ähnlichkeit treten bei längerem Hinsehen die Gegensätze der Motive umso deutlicher hervor. Etwa bei der Familie der Katzen, die in der Ausstellung durch zwei verschiedene Gattungen repräsentiert wird: Auf dem oberen Bild liegen zwei rote, sogenannte echte Katzen auf einem Dach in der Sonne und schmiegen mit geschlossenen Augen die Köpfe aneinander. Auf dem unteren Bild ist ein Luchspärchen zu sehen, das aufrecht nebeneinander sitzt und mit offenen Augen in verschiedene Richtungen schaut. Zu sehen ist die kleine Ausstellung im Ebersberger Rathaus noch bis Freitag, 12. Juli.

Neben Landschaften und Tieren fotografiert Simon auch häufiger Handball in der Halle. "Da spielt meine Schwester mit", erklärt der 16-Jährige. Die Frage, ob er trotz seiner Ausbildung im Metallbau den Traum habe, irgendwann einmal beruflich etwas mit Fotografie zu machen, bejaht er. Geldtechnisch sei das jedoch schwierig, denn das Equipment sei teuer: "Schön wäre es aber schon."

Antje Berberich, Kuratorin im Rathaus, möchte jugendlichen Künstlern in der Kleinen Galerie die Chance geben, ihre Werke - welcher Art auch immer - auszustellen, sich bekannt zu machen und die Kleine Galerie als Sprungbrett in die Große Galerie im Rathaus zu nutzen.