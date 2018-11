13. November 2018, 21:49 Uhr Ánmeldung Filmworkshop für Jugendliche

Ein Filmworkshop für Jugendliche findet am Freitag, 23. November, zwischen 13.30 und 17.30 Uhr in der Korbinianschule statt. Thema des Workshops ist das Motto des Einrichtungsverbunds Steinhöring - "Selbstverständlich miteinander". Gemeinsam mit Schülern der Korbinianschule und der Heilpädagogischen Tagesstätte Steinhöring haben bis zu zehn Jugendliche von zwölf Jahren an die Gelegenheit, einen kurzen Spot zum Thema "Selbstverständlich miteinander" zu gestalten. Anmeldung bis Freitag, 16. November: info@korbinianschule.de.